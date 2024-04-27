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Магнітні бурі 27 квітня — метеозалежних попереджають про шторм високої потужності

27 квітня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 27 квітня — прогноз астросиноптиків
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі в суботу, 27 квітня, продовжать тривожити метеозалежних українців. Очікується сонячна активність з К-індексом 4, що означає сильний магнітний шторм.

Про це повідомляє Meteoagent.

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Магнітні бурі 27 квітня

Астросиноптики прогнозують сонячну активність із К-індексом 4 — жовтий рівень небезпеки, яка протримається ще кілька днів. Така магнітна буря може вплинути на самопочуття метеозалежних людей, спричинивши в них головні болі, перепади настрою, стрибки тиску, безсоння тощо.

Чи чекати сильної магнітної бурі сьогодні 27 квітня
Прогноз магнітних бур 22 квітня — 2 травня від Meteoagent. Фото: скриншот

Як відомо, для класифікації магнітних бур за рівнем потужності фахівці послуговуються К-індексом, який вимірює космічний шторм від 2 до 9. Чим вища цифра — тим сильніша магнітна буря та відчутніші її наслідки.

Як врятуватися від впливу магнітних бур метеозалежним

Щоб магнітні бурі менше шкодили самопочуттю метеозалежних, лікарі радять дотримуватися таких рекомендацій:

  • зменшити вживання кофеїну та алкоголю;
  • дотримуватися режиму дня;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спати не менше 7-8 годин на добу.
Як довго протриває магнітна буря 27 квітня
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

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