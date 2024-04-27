Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Магнитные бури 27 апреля — метеозависимых предупреждают о шторме высокой мощности arrow

Магнитные бури 27 апреля — метеозависимых предупреждают о шторме высокой мощности

27 апреля 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 27 апреля — прогноз астросиноптиков
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури в субботу, 27 апреля, продолжат тревожить метеозависимых украинцев. Ожидается солнечная активность с К-индексом 4, что означает мощный магнитный шторм.

Об этом сообщает Meteoagent.

Читайте также:

Магнитные бури 27 апреля

Астросиноптики прогнозируют солнечную активность с К-индексом 4 — желтый уровень опасности, которая продержится еще несколько дней. Такая магнитная буря может повлиять на самочувствие метеозависимых людей, вызвав у них головные боли, перепады настроения, скачки давления, бессонницу и т.д.

Ждать ли сильной магнитной бури сегодня 27 апреля
Прогноз магнитных бурь 22 апреля — 2 мая от Meteoagent. Фото: скриншот

Как известно, для классификации магнитных бурь по уровню мощности специалисты используют К-индекс, измеряющий космический шторм от 2 до 9. Чем выше цифра — тем сильнее магнитная буря и ощутимы ее последствия.

Как спастись от влияния магнитных бурь метеозависимым

Чтобы магнитные бури меньше вредили самочувствию метеозависимых, врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций:

  • уменьшить употребление кофеина и алкоголя;
  • соблюдать режим дня;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки.
Как долго продлится магнитная буря 27 апреля
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что травяные чаи — это источник крепкого здоровья и энергии. Диетолог Олег Швец рассказал, какие чаи следует добавить в свой рацион, чтобы иметь крепкое здоровье. Кроме того, известны полезные свойства лаврового чая, которые удивят даже самого крупного гурмана.

погода
космос
Солнце
здоровье
магнитные бури
прогнозы
головная боль
Земля

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри