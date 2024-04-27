Магнитные бури в Украине сегодня, 27 апреля — прогноз астросиноптиков

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Магнитные бури в субботу, 27 апреля, продолжат тревожить метеозависимых украинцев. Ожидается солнечная активность с К-индексом 4, что означает мощный магнитный шторм.

Об этом сообщает Meteoagent.

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Магнитные бури 27 апреля

Астросиноптики прогнозируют солнечную активность с К-индексом 4 — желтый уровень опасности, которая продержится еще несколько дней. Такая магнитная буря может повлиять на самочувствие метеозависимых людей, вызвав у них головные боли, перепады настроения, скачки давления, бессонницу и т.д.

Прогноз магнитных бурь 22 апреля — 2 мая от Meteoagent. Фото: скриншот

Как известно, для классификации магнитных бурь по уровню мощности специалисты используют К-индекс, измеряющий космический шторм от 2 до 9. Чем выше цифра — тем сильнее магнитная буря и ощутимы ее последствия.

Как спастись от влияния магнитных бурь метеозависимым

Чтобы магнитные бури меньше вредили самочувствию метеозависимых, врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций:

уменьшить употребление кофеина и алкоголя;

соблюдать режим дня;

регулярно и правильно питаться;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

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