Магнитные бури в Украине сегодня, 27 апреля — прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 27 апреля — метеозависимых предупреждают о шторме высокой мощности
Магнитные бури в субботу, 27 апреля, продолжат тревожить метеозависимых украинцев. Ожидается солнечная активность с К-индексом 4, что означает мощный магнитный шторм.
Об этом сообщает Meteoagent.
Магнитные бури 27 апреля
Астросиноптики прогнозируют солнечную активность с К-индексом 4 — желтый уровень опасности, которая продержится еще несколько дней. Такая магнитная буря может повлиять на самочувствие метеозависимых людей, вызвав у них головные боли, перепады настроения, скачки давления, бессонницу и т.д.
Как известно, для классификации магнитных бурь по уровню мощности специалисты используют К-индекс, измеряющий космический шторм от 2 до 9. Чем выше цифра — тем сильнее магнитная буря и ощутимы ее последствия.
Как спастись от влияния магнитных бурь метеозависимым
Чтобы магнитные бури меньше вредили самочувствию метеозависимых, врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций:
- уменьшить употребление кофеина и алкоголя;
- соблюдать режим дня;
- регулярно и правильно питаться;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
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