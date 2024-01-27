Магнітні бурі 27 січня — який прогноз

Хлопець страждає від головного болю. Фото ілюстративне: freepik

У суботу, 27 січня, очікується потужна магнітна буря. Магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані.

Про це йдеться у звіті Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

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Магнітні бурі 27 січня

В суботу, 27 січня, варто чекати на високу геомагнітну активність з К-індексом 5 (червоного рівня), що може означати потужну магнітну бурю, яка здатна впливати на самопочуття людей. При цьому, науковці додають, що прогноз може змінитися, через те, що дані оновлюються кожні три години.

Також вони додали, що у неділю активність може трохи знизитись — до К-індексу 4 (жовтого рівня), проте магнітна буря водночас залишиться сильною.

Як полегшити свій стан при магнітних бурях

варто звести на мінімум фізичні навантаження і вживання алкоголю;

Якщо є проблеми з серцем або ж відомі хронічні хвороби, то краще мати з собою дієві ліки;

Якщо у вас перепади тиску, попри нездужання не вставайте сильно різко, інакше може настати непритомність;

Також дослідження показали, що в такі дні сильно підіймається холестерин в крові, тому відмовтеся від жирної їжі;

Уникайте готування їжі на тваринному жирі, краще їжте фрукти, овочі, рибу та каші;

Магнітні бурі викликають у багатьох тривогу, роздратування та агресію, безсоння та інше, тому придбайте в аптеці легкий заспокійливий засіб.

З природних і народних засобів добре допомагає евкаліптове масло, його можна приймати всередину або ж зробити компрес, перевірено, що це допомагає знизити негативний вплив бурі. Якщо магнітні бурі дуже сильно впливають на організм і самопочуття, то потрібно звернутися до фахівця.

Як захиститися від магнітних бур

Сильные головные боли у девушки. Источник: freepik

Виключити алкоголь, нікотин і високу фізичну активність.;

Мати під рукою лікарські засоби "Екстреного реагування" на випадок загострення хронічних захворювань (особливо сердечникам);

Не встався різко з ліжка вранці (особливо гіпертонікам);

Приймати аспірин, щоб уникнути утворення тромбів (не забувши проконсультуватися у лікаря);

При безсонні, нервозності, підвищеному почутті тривоги настій евкаліпта, валеріана, меліса, собачу кропиву і сік алое (Ця рослина не завадить усім метеозалежним).

Раціон на період бурі — риба, овочі та каші;

Забезпечити повноцінний, міцний сон;

Посилити приймання природних антиоксидантів (зеленим чаєм);

Пити більше рідини для зниження в`язкості крові;

Приймати ванни з травами / маслами та контрастний душ;

Добре допомагає чай з м’ятою, малиною, чай з листя суниці, відвари шипшини, звіробою, меліси. З фруктів бажано вживати абрикос, чорницю, журавлину, смородину, лимон, банани, родзинки.

Нагадаємо, що раніше наукове видання Universe Today опублікувало заяву американських вчених, де дослідники висунули гіпотезу про те, як життя потрапило на Землю з космосу. А науковий журнал Inverse опублікував статтю про те, який вигляд мала б Земля, якби не вимерли динозаври.