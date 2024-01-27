Магнитные бури 27 января - какой прогноз

Парень страдает от головных болей. Фото иллюстративное: freepik

В субботу, 27 января, ожидается мощная магнитная буря. Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии.

Об этом говорится в отчете Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

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Магнитные бури 27 января

В субботу, 27 января, стоит ожидать высокой геомагнитной активности с К-индексом 5 (красного уровня), что может означать мощную магнитную бурю, которая способна влиять на самочувствие людей. При этом ученые добавляют, что прогноз может измениться из-за того, что данные обновляются каждые три часа.

Также они добавили, что в воскресенье активность может немного снизиться до К-индекса 4 (желтого уровня), однако магнитная буря одновременно останется сильной.

Как облегчить свое состояние при магнитных бурях

Следует свести на минимум физические нагрузки и употребление алкоголя;

если есть проблемы с сердцем или известны хронические болезни, то лучше иметь с собой действенное лекарство;

если у вас перепады давления, несмотря на недомогание, не вставайте сильно резко, иначе может наступить обморок;

также исследования показали, что в такие дни сильно поднимается холестерин в крови, поэтому откажитесь от жирной пищи;

избегайте готовки на животном жире, лучше ешьте фрукты, овощи, рыбу и каши;

магнитные бури вызывают у многих тревогу, раздражение и агрессию, бессонницу и прочее, поэтому приобретите в аптеке легкое успокаивающее средство;

из природных и народных средств хорошо помогает эвкалиптовое масло, его можно принимать внутрь или сделать компресс, проверено, что это помогает снизить негативное влияние бури. Если магнитные бури очень сильно влияют на организм и самочувствие, то следует обратиться к специалисту.

Как защититься от магнитных бурь

Сильные головные боли у девушки. Источник: freepik

Исключить алкоголь, никотин и высокую физическую активность;

иметь под рукой лекарственные средства "экстренного реагирования" на случай обострения хронических заболеваний (особенно сердечникам);

не поднялся резко с постели утром (особенно гипертоникам);

принимать аспирин во избежание образования тромбов (не забыв проконсультироваться у врача);

при бессоннице, нервозности, повышенном чувстве тревоги настой эвкалипта, валериана, мелисса, пустырник и сок алоэ (это растение не помешает всем метеозависимым).

рацион на период бури — рыба, овощи и каши;

обеспечить полноценный, крепкий сон;

усилить прием природных антиоксидантов (зеленым чаем);

пить больше жидкости для понижения вязкости крови;

принимать ванны с травами/маслами и контрастный душ;

Хорошо помогает чай с мятой, малиной, чай из листьев земляники, отвары шиповника, зверобоя, мелиссы. Из фруктов желательно употреблять абрикос, чернику, клюкву, смородину, лимон, бананы, изюм.

Напомним, что ранее научное издание Universe Today опубликовало заявление американских ученых, где исследователи выдвинули гипотезу о том, как жизнь попала на Землю из космоса. А научный журнал Inverse опубликовал статью о том, как выглядела бы Земля, если бы не вымерли динозавры.