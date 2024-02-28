Магнітні бурі сьогодні, 28 лютого, — відомий точний прогноз

Дівчина страждає від негативного впливу магнітних бур. Фото ілюстративне: freepik

У середу, 28 лютого, магнітних бур не очікується. Магнітосфера Землі перебуває в спокійному стані, протягом доби сонячна активність була низькою.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Геомагнітне поле сьогодні залишатиметься на спокійному рівні. Сонячна активність також буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу і невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.

Сонячна активність на 28 лютого

ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%.

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.

кількість сонячних плям — 62.

Мігрень у дівчини через сильний головний біль. Джерело: freepik

Як боротися з негативним впливом магнітних бур на здоров'я

Вплив магнітних бур на здоров'я людей дуже сильний та небезпечний. Попередження про них допомагають мінімізувати появу ішемічних серцево-судинних хвороб, таких як інфаркти чи інсульти.

Для уникнення негативних наслідків від їхнього негативного впливу наполегливо рекомендуємо:

не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь;

запастися необхідним ліками, які здатні захистити ваше здоров'я, або полегшити протікання впливу магнітних бур;

пити більше води;

провітрювати приміщення;

більше перебувати на свіжому повітрі;

приймати контрастний душ для пришвидшення більш приємного сну.

Нагадаємо, приблизно раз на сто років Землю накриває потужний магнітний шторм, що пов'язаний з екстремально високою сонячною активністю. Такий космічний вихор може пошкодити супутникові системи, радіо- та комунікаційні системи, електроенергетичні системи, зупинити авіацію.

Також ми писали про те, що європейський супутник ERS-2, який перебував на орбіті в космосі майже 30 років, впав на Землю, згорівши в її атмосфері.