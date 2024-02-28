Магнітні бурі сьогодні, 28 лютого, — відомий точний прогноз

Магнітні бурі 28 лютого — безпечний період триватиме недовго
У середу, 28 лютого, магнітних бур не очікується. Магнітосфера Землі перебуває в спокійному стані, протягом доби сонячна активність була низькою.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 28 лютого
Геомагнітне поле сьогодні залишатиметься на спокійному рівні. Сонячна активність також буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу і невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.
Сонячна активність на 28 лютого
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%.
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
- кількість сонячних плям — 62.
Як боротися з негативним впливом магнітних бур на здоров'я
Вплив магнітних бур на здоров'я людей дуже сильний та небезпечний. Попередження про них допомагають мінімізувати появу ішемічних серцево-судинних хвороб, таких як інфаркти чи інсульти.
Для уникнення негативних наслідків від їхнього негативного впливу наполегливо рекомендуємо:
- не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь;
- запастися необхідним ліками, які здатні захистити ваше здоров'я, або полегшити протікання впливу магнітних бур;
- пити більше води;
- провітрювати приміщення;
- більше перебувати на свіжому повітрі;
- приймати контрастний душ для пришвидшення більш приємного сну.
Нагадаємо, приблизно раз на сто років Землю накриває потужний магнітний шторм, що пов'язаний з екстремально високою сонячною активністю. Такий космічний вихор може пошкодити супутникові системи, радіо- та комунікаційні системи, електроенергетичні системи, зупинити авіацію.
Також ми писали про те, що європейський супутник ERS-2, який перебував на орбіті в космосі майже 30 років, впав на Землю, згорівши в її атмосфері.
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