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Магнітні бурі 28 лютого — безпечний період триватиме недовго

28 лютого 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 28 лютого, — відомий точний прогноз
Дівчина страждає від негативного впливу магнітних бур. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У середу, 28 лютого, магнітних бур не очікується. Магнітосфера Землі перебуває в спокійному стані, протягом доби сонячна активність була низькою.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Геомагнітне поле сьогодні залишатиметься на спокійному рівні. Сонячна активність також буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу і невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.

Сонячна активність на 28 лютого

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%.
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
  • кількість сонячних плям — 62.
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Мігрень у дівчини через сильний головний біль. Джерело: freepik

Як боротися з негативним впливом магнітних бур на здоров'я

Вплив магнітних бур на здоров'я людей дуже сильний та небезпечний. Попередження про них допомагають мінімізувати появу ішемічних серцево-судинних хвороб, таких як інфаркти чи інсульти.

Для уникнення негативних наслідків від їхнього негативного впливу наполегливо рекомендуємо:

  • не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь; 
  • запастися необхідним ліками, які здатні захистити ваше здоров'я, або полегшити протікання впливу магнітних бур; 
  • пити більше води;
  • провітрювати приміщення;
  • більше перебувати на свіжому повітрі; 
  • приймати контрастний душ для пришвидшення більш приємного сну.

Нагадаємо, приблизно раз на сто років Землю накриває потужний магнітний шторм, що пов'язаний з екстремально високою сонячною активністю. Такий космічний вихор може пошкодити супутникові системи, радіо- та комунікаційні системи, електроенергетичні системи, зупинити авіацію. 

Також ми писали про те, що європейський супутник ERS-2, який перебував на орбіті в космосі майже 30 років, впав на Землю, згорівши в її атмосфері.

погода
космос
Сонце
магнітні бурі
головний біль
прогноз погоди

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