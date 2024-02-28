Магнитные бури сегодня, 28 февраля, — известен точный прогноз

Магнитные бури 28 февраля — безопасный период продлится недолго
В среду, 28 февраля, магнитных бурь не ожидается. Магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии, в течение суток солнечная активность была низкой.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 28 февраля
Геомагнитное поле сегодня будет на спокойном уровне. Солнечная активность также будет низкой с вероятностью вспышки М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса.
Солнечная активность на 28 февраля
- вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%.
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.
- количество солнечных пятен — 62.
Как бороться с негативным влиянием магнитных бурь на здоровье
Влияние магнитных бурь на здоровье людей очень сильно и опасно. Предупреждения о них помогают минимизировать появление ишемических сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты или инсульты.
Во избежание негативных последствий от их негативного воздействия настоятельно рекомендуем:
- не употреблять в избыточном количестве кофе, энергетические напитки и алкоголь;
- запастись необходимым лекарством, которое способно защитить ваше здоровье, или облегчить протекание воздействия магнитных бурь;
- пить больше воды;
- проветривать помещение;
- больше находиться на свежем воздухе;
- принимать контрастный душ для ускорения более приятного сна.
Напомним, примерно раз в сто лет Землю накрывает мощный магнитный шторм, связанный с экстремально высокой солнечной активностью. Такой космический вихрь может повредить спутниковые системы, радио- и коммуникационные системы, электроэнергетические системы, остановить авиацию.
Также мы писали о том, что европейский спутник ERS-2, находившийся на орбите в космосе почти 30 лет, упал на Землю, сгорев в ее атмосфере.
Читайте Новини.LIVE!