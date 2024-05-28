Магнітні бурі 28 травня — до чого готуватися метеозалежним

Мігрень у дівчини. Фото ілюстративне: freepik

У вівторок, 28 травня, відбудеться магнітна буря. Проте магнітосфера Землі залишатиметься в основному спокійною.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 28 травня

За минулу добу сонячна активність була слабкою із зафіксованими сімома спалахами класу С7 на Сонці, які не мали впливу на нашу планету. Прогнозується, що 28 травня геомагнітне поле буде нестабільним, а сонячна активність залишиться на низькому рівні з можливістю М-класних спалахів.

Сонячна активність 28 травня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху М-класу — 40%;

ймовірність спалаху Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 39.

Як вберегтися від магнітних бур

Щоб мінімізувати вплив магнітних бур, рекомендується:

обмежити споживання кофеїну та алкогольних напоїв;

знизити рівень фізичного та емоційного стресу;

слідувати щоденному розпорядку;

проводити більше часу на свіжому повітрі та шукати позитивні емоції;

харчуватися збалансовано та регулярно;

забезпечити собі достатній відпочинок і уникати важкої фізичної роботи;

спати принаймні 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня в небі над Україною зійшов Місяць золотого кольору. Побачити незвичне небесне явище можна було неозброєним оком.

Також ми писали про те, що на початку червня відбудеться парад планет. У небі одночасно буде видно планети Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.