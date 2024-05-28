Магнитные бури 28 мая — к чему готовиться метеозависимым
Во вторник, 28 мая, произойдет магнитная буря. Однако магнитосфера Земли будет оставаться в основном спокойной.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 28 мая
За прошедшие сутки солнечная активность была слабой с зафиксированными семью вспышками класса С7 на Солнце, которые не оказывали влияния на нашу планету. Прогнозируется, что 28 мая геомагнитное поле будет нестабильным, а солнечная активность останется на низком уровне с возможностью М-классных вспышек.
Солнечная активность 28 мая
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки М-класса — 40%;
- вероятность вспышки Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 39.
Как уберечься от магнитных бурь
Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь, рекомендуется:
- ограничить потребление кофеина и алкогольных напитков;
- снизить уровень физического и эмоционального стресса;
- следовать ежедневному распорядку;
- проводить больше времени на свежем воздухе и искать положительные эмоции;
- питаться сбалансировано и регулярно;
- обеспечить достаточный отдых и избегать тяжелой физической работы;
- спать по крайней мере 7-8 часов в сутки.
Напомним, в ночь на 24 мая в небе над Украиной взошла Луна золотого цвета. Увидеть необычное небесное явление можно было невооруженным глазом.
Также мы писали, что в начале июня состоится парад планет. В небе одновременно будут видны планеты Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
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