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Магнитные бури 28 мая — к чему готовиться метеозависимым

28 мая 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури 28 мая — к чему готовиться метеозависимым
Мигрень у девушки. Фото иллюстративный: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Во вторник, 28 мая, произойдет магнитная буря. Однако магнитосфера Земли будет оставаться в основном спокойной.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 28 мая

За прошедшие сутки солнечная активность была слабой с зафиксированными семью вспышками класса С7 на Солнце, которые не оказывали влияния на нашу планету. Прогнозируется, что 28 мая геомагнитное поле будет нестабильным, а солнечная активность останется на низком уровне с возможностью М-классных вспышек.

Солнечная активность 28 мая

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки М-класса — 40%;
  • вероятность вспышки Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 39.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь, рекомендуется:

  • ограничить потребление кофеина и алкогольных напитков;
  • снизить уровень физического и эмоционального стресса;
  • следовать ежедневному распорядку;
  • проводить больше времени на свежем воздухе и искать положительные эмоции;
  • питаться сбалансировано и регулярно;
  • обеспечить достаточный отдых и избегать тяжелой физической работы;
  • спать по крайней мере 7-8 часов в сутки.

Напомним, в ночь на 24 мая в небе над Украиной взошла Луна золотого цвета. Увидеть необычное небесное явление можно было невооруженным глазом.

Также мы писали, что в начале июня состоится парад планет. В небе одновременно будут видны планеты Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

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