Магнитные бури 28 мая — к чему готовиться метеозависимым

Мигрень у девушки. Фото иллюстративный: freepik

Во вторник, 28 мая, произойдет магнитная буря. Однако магнитосфера Земли будет оставаться в основном спокойной.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 28 мая

За прошедшие сутки солнечная активность была слабой с зафиксированными семью вспышками класса С7 на Солнце, которые не оказывали влияния на нашу планету. Прогнозируется, что 28 мая геомагнитное поле будет нестабильным, а солнечная активность останется на низком уровне с возможностью М-классных вспышек.

Солнечная активность 28 мая

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки М-класса — 40%;

вероятность вспышки Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 39.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь, рекомендуется:

ограничить потребление кофеина и алкогольных напитков;

снизить уровень физического и эмоционального стресса;

следовать ежедневному распорядку;

проводить больше времени на свежем воздухе и искать положительные эмоции;

питаться сбалансировано и регулярно;

обеспечить достаточный отдых и избегать тяжелой физической работы;

спать по крайней мере 7-8 часов в сутки.

Напомним, в ночь на 24 мая в небе над Украиной взошла Луна золотого цвета. Увидеть необычное небесное явление можно было невооруженным глазом.

Также мы писали, что в начале июня состоится парад планет. В небе одновременно будут видны планеты Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.