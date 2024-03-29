Магнітні бурі в Україні сьогодні, 29 березня — прогноз астросиноптиків

Жінка страждає на головний біль. Ілюстративне фото: Pexels

Під час певних астрономічних подій, таких як сонячні спалахи та магнітні бурі, можливі геомагнітні хвилювання, які можуть впливати на земну атмосферу та самопочуття людини. Проте, на щастя, у п'ятницю, 29 березня, магнітна буря не очікується, а магнітосфера Землі перебуватиме в незначному перезбудженому стані.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 29 березня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За цей період на Сонці відбулося лише шість спалахів класу М, найбільший з яких був спалах М1. Такі спалахи мають незначний вплив на Землю та не викликають серйозних геомагнітних бурь.

Сонячна активність на 29 березня

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%.

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%.

Кількість сонячних плям — 52.

Як вберегти організм від магнітних бур

Щоб полегшити можливі негативні наслідки магнітних бурь на самопочуття, важливо дотримуватися деяких рекомендацій:

Зберігайте спокій та позитивний настрій. Підтримуйте здоровий спосіб життя, включаючи регулярну фізичну активність та збалансовану дієту. Відведіть достатньо часу для відпочинку та сну. Практикуйте методи релаксації, такі як медитація або йога. Обмежте вплив стресових ситуацій та вибухових емоцій.

Дотримуючись цих порад, можна зменшити негативний вплив геомагнітних бурь на самопочуття та підтримати відчуття комфорту та благополуччя.

Нагадаємо, що мешканців столиці попереджають про погіршення погодних умов, передбачених на завтра, 29 березня. Рівень небезпечності встановлено на жовтому, що означає певний ступінь ризику.

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