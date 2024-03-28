Погода в Україні у п'ятницю, 29 березня

Дощ у місті. Фото: УНІАН

В Україні очікується короткочасна зміна погоди у п'ятницю, 29 березня. Відтак, циклон з атмосферними фронтами принесе із собою дощі, опади пройдуть у переважній більшості областей. Місцями температура повітря впаде до +10 °С.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 29 березня

"Завтра короткочасна зміна погоди. Циклон з атмосферними фронтами зумовить дощі", — сказала Діденко, попереджаючи про зміну погоди.

Вона додала, що циклон рухатиметься із заходу на схід. Відповідно, уночі опади пройдуть у західних регіонах, втім упродовж дня там буде переважно сухо.

В обід дощ рине на півночі та центрі, у другій половині — на сході.

Зрештою, уся завтрашня доба буде хмарна та волога.

Температура повітря на Житомирщині, Київщині, Сумщині очікується +10...+12

°С, на решті території стовпчики термометрів місцями сягнуть до +18 °С.

Температура повітря станом на 08:00. Фото: meteopost.com

Температура повітря станом на 14:00. Фото: meteopost.com

Температура повітря станом на 20:00. Фото: meteopost.com

Погода у Києві 29 березня

Завтра у Києві буде помітне похолодання, очікуються опади та сильні пориви вітру.

Температура повітря знизиться до +10...+12 °С.

Нагадаємо, погода в Україні у четвер обіцяє бути теплою. Середня температура повітря 28 березня коливатиметься від +12 до +18 °C. Найтепліше буде в Криму, там очікується від +20 до +22 °C.

Зокрема, в Одесі нарешті перестане дощити, а в області обіцяють навіть переважно сонячну погоду.