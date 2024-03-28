Погода в Україні у п'ятницю, 29 березня

Народний синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди в Україні — де очікувати дощі
В Україні очікується короткочасна зміна погоди у п'ятницю, 29 березня. Відтак, циклон з атмосферними фронтами принесе із собою дощі, опади пройдуть у переважній більшості областей. Місцями температура повітря впаде до +10 °С.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 29 березня
"Завтра короткочасна зміна погоди. Циклон з атмосферними фронтами зумовить дощі", — сказала Діденко, попереджаючи про зміну погоди.
Вона додала, що циклон рухатиметься із заходу на схід. Відповідно, уночі опади пройдуть у західних регіонах, втім упродовж дня там буде переважно сухо.
В обід дощ рине на півночі та центрі, у другій половині — на сході.
Зрештою, уся завтрашня доба буде хмарна та волога.
Температура повітря на Житомирщині, Київщині, Сумщині очікується +10...+12
°С, на решті території стовпчики термометрів місцями сягнуть до +18 °С.
Погода у Києві 29 березня
Завтра у Києві буде помітне похолодання, очікуються опади та сильні пориви вітру.
Температура повітря знизиться до +10...+12 °С.
Нагадаємо, погода в Україні у четвер обіцяє бути теплою. Середня температура повітря 28 березня коливатиметься від +12 до +18 °C. Найтепліше буде в Криму, там очікується від +20 до +22 °C.
Зокрема, в Одесі нарешті перестане дощити, а в області обіцяють навіть переважно сонячну погоду.
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