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Народний синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди в Україні — де очікувати дощі

28 березня 2024 14:23
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у п'ятницю, 29 березня
Дощ у місті. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні очікується короткочасна зміна погоди у п'ятницю, 29 березня. Відтак, циклон з атмосферними фронтами принесе із собою дощі, опади пройдуть у переважній більшості областей. Місцями температура повітря впаде до +10 °С. 

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко. 

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Погода в Україні 29 березня

"Завтра короткочасна зміна погоди. Циклон з атмосферними фронтами зумовить дощі", — сказала Діденко, попереджаючи про зміну погоди. 

Вона додала, що циклон рухатиметься із заходу на схід. Відповідно, уночі опади пройдуть у західних регіонах, втім упродовж дня там буде переважно сухо. 

В обід дощ рине на півночі та центрі, у другій половині — на сході. 

Зрештою, уся завтрашня доба буде хмарна та волога. 

Температура повітря на Житомирщині, Київщині, Сумщині очікується +10...+12 

°С, на решті території стовпчики термометрів місцями сягнуть до +18 °С.

Погода в Україні 29 березня
Температура повітря станом на 08:00. Фото: meteopost.com
Погода в Україні 29 березня
Температура повітря станом на 14:00. Фото: meteopost.com
Погода в Україні 29 березня
Температура повітря станом на 20:00. Фото: meteopost.com

Погода у Києві 29 березня

Завтра у Києві буде помітне похолодання, очікуються опади та сильні пориви вітру.

Температура повітря знизиться  до +10...+12 °С.

Нагадаємо, погода в Україні у четвер обіцяє бути теплою. Середня температура повітря 28 березня коливатиметься від +12 до +18 °C. Найтепліше буде в Криму, там очікується від +20 до +22 °C.

Зокрема, в Одесі нарешті перестане дощити, а в області обіцяють навіть переважно сонячну погоду.

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