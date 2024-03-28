Погода в Украине в пятницу, 29 марта

Дождь в городе. Фото: УНИАН

В Украине ожидается кратковременная смена погоды в пятницу, 29 марта. Следовательно, циклон с атмосферными фронтами принесет с собой дожди, осадки пройдут в большинстве областей. Местами температура воздуха упадет до +10 °С.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 29 марта

"Завтра кратковременная смена погоды. Циклон с атмосферными фронтами обусловит дожди", — сказала Диденко, предупреждая об изменении погоды.

Она добавила, что циклон будет двигаться с запада на восток. Соответственно, ночью осадки пройдут в западных регионах, впрочем, в течение дня там будет преимущественно сухо.

В обед пройдет дождь на севере и центре, во второй половине — на востоке.

В конце концов, весь завтрашний день будет облачный и влажный.

Температура воздуха в Житомирской, Киевской, Сумской областях ожидается +10...+12 °С, на остальной территории столбики термометров местами достигнут до +18 °С.

Температура воздуха по состоянию на 08:00. Фото: meteopost.com

Температура воздуха по состоянию на 14:00. Фото: meteopost.com

Температура воздуха по состоянию на 20:00. Фото: meteopost.com

Погода в Киеве 29 марта

Завтра в Киеве будет заметно похолодание, ожидаются осадки и сильные порывы ветра.

Температура воздуха снизится до +10...+12°С.

Напомним, погода в Украине в четверг обещает быть теплой. Средняя температура воздуха 28 марта будет колебаться от +12 до +18 °C. Теплее всего будет в Крыму, там ожидается от +20 до +22 °C.

В частности, в Одессе наконец-то перестанут идти дожди, а в области обещают даже преимущественно солнечную погоду.