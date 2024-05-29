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Магнітні бурі 29 травня — метеозалежних попередили про небезпеку

29 травня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі 29 травня — метеозалежних попередили про небезпеку
Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В середу, 29 травня, астросиноптики прогнозують магнітну бурю. Земна магнітосфера зазнає підвищеної активності.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 29 травня

За минулу добу спостерігалася підвищена сонячна активність. Відбулося 8 потужних сонячних спалахів класу Х2, які мають вплив на нашу планету. Передбачається, що 29 травня геомагнітне поле Землі буде активним. Сонячна активність залишаться помірною, але з можливістю виникнення спалахів класу Х.

Сонячна активність 29 травня

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%.
  • Кількість сонячних плям — 77.

Як метеозалежним врятуватися від впливу магнітних бур 

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Астросиноптики радять прислухатися до кількох рекомендацій, аби пом’якшити їх вплив на осіб з метеозалежністю.

Ось кілька заходів для зниження впливу магнітних бур:

  • уникати надмірного споживання кофеїну та алкоголю;
  • забезпечувати собі достатньо часу для відпочинку та уникати завдань, які вимагають великих зусиль;
  • дотримуватися звичного режиму дня;
  • знижувати рівень фізичного та емоційного навантаження;
  • харчуватися регулярно та збалансовано;
  • спати достатньо — не менше 7-8 годин на добу;
  • проводити більше часу на свіжому повітрі та отримувати позитивні емоції.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня в небі над Україною зійшов Місяць золотого кольору. Побачити незвичне небесне явище можна було неозброєним оком.

Також ми писали про те, що на початку червня відбудеться парад планет. У небі одночасно буде видно планети Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.

погода
українці
космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль

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