Магнітні бурі 29 травня — метеозалежних попередили про небезпеку
В середу, 29 травня, астросиноптики прогнозують магнітну бурю. Земна магнітосфера зазнає підвищеної активності.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 29 травня
За минулу добу спостерігалася підвищена сонячна активність. Відбулося 8 потужних сонячних спалахів класу Х2, які мають вплив на нашу планету. Передбачається, що 29 травня геомагнітне поле Землі буде активним. Сонячна активність залишаться помірною, але з можливістю виникнення спалахів класу Х.
Сонячна активність 29 травня
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%.
- Кількість сонячних плям — 77.
Як метеозалежним врятуватися від впливу магнітних бур
Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Астросиноптики радять прислухатися до кількох рекомендацій, аби пом’якшити їх вплив на осіб з метеозалежністю.
Ось кілька заходів для зниження впливу магнітних бур:
- уникати надмірного споживання кофеїну та алкоголю;
- забезпечувати собі достатньо часу для відпочинку та уникати завдань, які вимагають великих зусиль;
- дотримуватися звичного режиму дня;
- знижувати рівень фізичного та емоційного навантаження;
- харчуватися регулярно та збалансовано;
- спати достатньо — не менше 7-8 годин на добу;
- проводити більше часу на свіжому повітрі та отримувати позитивні емоції.
Нагадаємо, у ніч проти 24 травня в небі над Україною зійшов Місяць золотого кольору. Побачити незвичне небесне явище можна було неозброєним оком.
Також ми писали про те, що на початку червня відбудеться парад планет. У небі одночасно буде видно планети Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.
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