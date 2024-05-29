Магнітні бурі 29 травня — метеозалежних попередили про небезпеку

Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik

В середу, 29 травня, астросиноптики прогнозують магнітну бурю. Земна магнітосфера зазнає підвищеної активності.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 29 травня

За минулу добу спостерігалася підвищена сонячна активність. Відбулося 8 потужних сонячних спалахів класу Х2, які мають вплив на нашу планету. Передбачається, що 29 травня геомагнітне поле Землі буде активним. Сонячна активність залишаться помірною, але з можливістю виникнення спалахів класу Х.

Сонячна активність 29 травня

Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%.

Кількість сонячних плям — 77.

Як метеозалежним врятуватися від впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Астросиноптики радять прислухатися до кількох рекомендацій, аби пом’якшити їх вплив на осіб з метеозалежністю.

Ось кілька заходів для зниження впливу магнітних бур:

уникати надмірного споживання кофеїну та алкоголю;

забезпечувати собі достатньо часу для відпочинку та уникати завдань, які вимагають великих зусиль;

дотримуватися звичного режиму дня;

знижувати рівень фізичного та емоційного навантаження;

харчуватися регулярно та збалансовано;

спати достатньо — не менше 7-8 годин на добу;

проводити більше часу на свіжому повітрі та отримувати позитивні емоції.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня в небі над Україною зійшов Місяць золотого кольору. Побачити незвичне небесне явище можна було неозброєним оком.

Також ми писали про те, що на початку червня відбудеться парад планет. У небі одночасно буде видно планети Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.