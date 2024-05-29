Магнитные бури 29 мая — метеозависимых предупредили об опасности

Девушка страдает от головных болей. Фото: freepik

В среду, 29 мая, астросиноптики прогнозируют магнитную бурю. Земная магнитосфера испытает повышенную активность.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 29 мая

За прошедшие сутки наблюдалась повышенная солнечная активность. Произошло 8 мощных солнечных вспышек класса Х2, оказывающих влияние на нашу планету. Предполагается, что 29 мая геомагнитное поле Земли будет активным. Солнечная активность остается умеренной, но с возможностью возникновения вспышек класса Х.

Солнечная активность 29 мая

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%.

Количество солнечных пятен — 77.

Как метеозависимым спастись от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей. Астросиноптики советуют прислушиваться к нескольким рекомендациям, чтобы смягчить их влияние на лиц с метеозависимостью.

Вот несколько мер по снижению воздействия магнитных бурь:

избегать чрезмерного потребления кофеина и алкоголя;

обеспечивать себе достаточно времени для отдыха и избегать задач, требующих больших усилий;

соблюдать привычный режим дня;

снижать уровень физической и эмоциональной нагрузки;

питаться регулярно и сбалансировано;

спать достаточно – не менее 7-8 часов в сутки;

проводить больше времени на открытом воздухе и получать положительные эмоции.

Напомним, в ночь на 24 мая в небе над Украиной взошла Луна золотого цвета. Увидеть необычное небесное явление можно было невооруженным глазом.

Также мы писали, что в начале июня состоится парад планет. В небе одновременно будут видны планеты Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.