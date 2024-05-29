Магнитные бури 29 мая — метеозависимых предупредили об опасности
В среду, 29 мая, астросиноптики прогнозируют магнитную бурю. Земная магнитосфера испытает повышенную активность.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 29 мая
За прошедшие сутки наблюдалась повышенная солнечная активность. Произошло 8 мощных солнечных вспышек класса Х2, оказывающих влияние на нашу планету. Предполагается, что 29 мая геомагнитное поле Земли будет активным. Солнечная активность остается умеренной, но с возможностью возникновения вспышек класса Х.
Солнечная активность 29 мая
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%.
- Количество солнечных пятен — 77.
Как метеозависимым спастись от воздействия магнитных бурь
Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей. Астросиноптики советуют прислушиваться к нескольким рекомендациям, чтобы смягчить их влияние на лиц с метеозависимостью.
Вот несколько мер по снижению воздействия магнитных бурь:
- избегать чрезмерного потребления кофеина и алкоголя;
- обеспечивать себе достаточно времени для отдыха и избегать задач, требующих больших усилий;
- соблюдать привычный режим дня;
- снижать уровень физической и эмоциональной нагрузки;
- питаться регулярно и сбалансировано;
- спать достаточно – не менее 7-8 часов в сутки;
- проводить больше времени на открытом воздухе и получать положительные эмоции.
Напомним, в ночь на 24 мая в небе над Украиной взошла Луна золотого цвета. Увидеть необычное небесное явление можно было невооруженным глазом.
Также мы писали, что в начале июня состоится парад планет. В небе одновременно будут видны планеты Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
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