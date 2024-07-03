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Магнітні бурі 3 липня — до чого готуватися метеозалежним людям

3 липня 2024 13:34
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Магнітна буря на горизонті — на що чекати 3 липня
Головний біль у дівчини. Фото: Pexel
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Магнітна буря у середу, 3 липня, очікується слабкою. Проте метеозалежним та літнім людям слід бути обережними та дотримуватися порад, аби зменшити вплив бурі на стан здоров'я.

Про це повідомляє Meteoprog. 

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Магнітні бурі 3 липня

У середу, 3 липня, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Така буря може призвести до незначних збоїв у роботі енергосистем та вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Проте її головний вплив відчують метеозалежні та літні люди, яким рекомендується бути особливо обережними в цей день.

Прогнозується, що в середу геомагнітне поле буде коливатися від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність імовірно буде низькою, з можливістю спалахів класу М.

Сонячна активність на 3 липня

 

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 30%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 10%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 35%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%
  • Кількість сонячних плям – 73.

Що допоможе зменшити вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Завчасне попередження про ці явища допомагає контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують магнітним бурям.

Рекомендовано слідкувати за своїм здоров'ям і вживати необхідних заходів для мінімізації негативного впливу. Ось кілька порад:

  • залишайтеся спокійними та оптимістичними;
  • ведіть здоровий спосіб життя;
  • частіше проводьте час на свіжому повітрі та дотримуйтесь правильного харчування;
  • відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;
  • займайтеся медитацією чи йогою;
  • уникайте стресу та емоційних розладів.

Нагадаємо, NASA та уряд США провели п’ять міжвідомчих настільних навчань Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise встановили, що людство з 72% ймовірністю буде знищено гігантським метеоритом.

Раніше ми писали, що у метеориті, що впав на Землю 55 років назад, виявили позаземні білки та пил, старші за Сонце.

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