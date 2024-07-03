Магнітна буря на горизонті — на що чекати 3 липня

Головний біль у дівчини. Фото: Pexel

Магнітна буря у середу, 3 липня, очікується слабкою. Проте метеозалежним та літнім людям слід бути обережними та дотримуватися порад, аби зменшити вплив бурі на стан здоров'я.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 3 липня

У середу, 3 липня, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Така буря може призвести до незначних збоїв у роботі енергосистем та вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Проте її головний вплив відчують метеозалежні та літні люди, яким рекомендується бути особливо обережними в цей день.

Прогнозується, що в середу геомагнітне поле буде коливатися від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність імовірно буде низькою, з можливістю спалахів класу М.

Сонячна активність на 3 липня

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 10%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 35%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%

Кількість сонячних плям – 73.

Що допоможе зменшити вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Завчасне попередження про ці явища допомагає контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують магнітним бурям.

Рекомендовано слідкувати за своїм здоров'ям і вживати необхідних заходів для мінімізації негативного впливу. Ось кілька порад:

залишайтеся спокійними та оптимістичними;

ведіть здоровий спосіб життя;

частіше проводьте час на свіжому повітрі та дотримуйтесь правильного харчування;

відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;

займайтеся медитацією чи йогою;

уникайте стресу та емоційних розладів.

Нагадаємо, NASA та уряд США провели п’ять міжвідомчих настільних навчань Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise встановили, що людство з 72% ймовірністю буде знищено гігантським метеоритом.

Раніше ми писали, що у метеориті, що впав на Землю 55 років назад, виявили позаземні білки та пил, старші за Сонце.