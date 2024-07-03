Магнитная буря на горизонте — чего ждать 3 июля

Головные боли у девушки. Фото: Pexel

Магнитная буря в среду, 3 июля, ожидается слабой. Однако метеозависимым и пожилым людям следует соблюдать осторожность и следовать советам, чтобы уменьшить влияние бури на состояние здоровья.

Об этом сообщает Meteoprog .

Читайте также:

Магнитные бури 3 июля

В среду, 3 июля, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Такая буря может привести к незначительным сбоям в работе энергосистем и повлиять на маршруты миграции птиц и животных. Однако ее главное влияние ощутят метеозависимые и пожилые люди, которым рекомендуется быть особенно осторожными в этот день.

Прогнозируется, что в среду геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой, с возможностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 3 июля

Вероятность малого геомагнитного шторма – 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 10%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 35%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%

Количество солнечных пятен – 73.

Что поможет уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предварительное предупреждение об этих явлениях помогает контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие магнитным бурям.

Рекомендуется следить за своим здоровьем и принимать необходимые меры для минимизации негативного воздействия. Вот несколько советов:

оставайтесь спокойными и оптимистичными;

ведите здоровый образ жизни;

чаще проводите время на свежем воздухе и соблюдайте правильное питание;

отдыхайте достаточно и следите за качеством сна;

занимайтесь медитацией или йогой;

избегайте стресса и эмоциональных расстройств.

Напомним, NASA и правительство США провели пять межведомственных настольных учений Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise установили, что человечество с 72% вероятностью будет уничтожено гигантским метеоритом .

Ранее мы писали, что в метеорите, упавшем на Землю 55 лет назад, обнаружили внеземные белки и пыль старше Солнца.