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Магнитные бури 3 июля — к чему готовиться метеозависимым людям

3 июля 2024 13:34
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Магнитная буря на горизонте — чего ждать 3 июля
Головные боли у девушки. Фото: Pexel
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Магнитная буря в среду, 3 июля, ожидается слабой. Однако метеозависимым и пожилым людям следует соблюдать осторожность и следовать советам, чтобы уменьшить влияние бури на состояние здоровья.

Об этом сообщает Meteoprog .

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Магнитные бури 3 июля

В среду, 3 июля, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Такая буря может привести к незначительным сбоям в работе энергосистем и повлиять на маршруты миграции птиц и животных. Однако ее главное влияние ощутят метеозависимые и пожилые люди, которым рекомендуется быть особенно осторожными в этот день.

Прогнозируется, что в среду геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой, с возможностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 3 июля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма – 30%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма – 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%
  • Количество солнечных пятен – 73.

Что поможет уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предварительное предупреждение об этих явлениях помогает контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие магнитным бурям.

Рекомендуется следить за своим здоровьем и принимать необходимые меры для минимизации негативного воздействия. Вот несколько советов:

  • оставайтесь спокойными и оптимистичными;
  • ведите здоровый образ жизни;
  • чаще проводите время на свежем воздухе и соблюдайте правильное питание;
  • отдыхайте достаточно и следите за качеством сна;
  • занимайтесь медитацией или йогой;
  • избегайте стресса и эмоциональных расстройств.

Напомним, NASA и правительство США провели пять межведомственных настольных учений Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise установили, что человечество с 72% вероятностью будет уничтожено гигантским метеоритом .

Ранее мы писали, что в метеорите, упавшем на Землю 55 лет назад, обнаружили внеземные белки и пыль старше Солнца.

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