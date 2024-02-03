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Магнітні бурі 3 лютого — до чого готуватися метеозалежним

3 лютого 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі 3 лютого — до чого готуватися метеозалежним
Дівчина страждає на сильний головний біль. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У суботу, 3 лютого, магнітних бур не очікується. Наразі відомо, що магнітосфера Землі перебуває в спокійному стані. Протягом останньої  доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 3 лютого

За останню добу на Сонці сталося 8 спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С3. Такі спалахи не впливають на людський організм. Очікується, що в суботу, 3 лютого, геомагнітне поле перебуватиме на спокійному рівні. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 3 лютого

Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%
Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%.
Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
Кількість сонячних плям — 37.

Магнитные бури 3 февраля — к чему готовиться метеозависимым
Дівчина страждає на головний біль. Джерело: freepik

Симптоми впливу магнітних бур:

  • розвиток тривожності; 
  • підвищення агресивності; 
  • посилення страху та панічних атак;
  • головний біль;
  • запаморочення;
  • напади мігрені; 
  • апатія;
  • безсоння;
  • біль у м'язах та суглобах;
  • серцеві напади легкої ступені.

Профілактика впливу магнітних бур

Аби запобігти негативному впливу магнітних бур, лікарі радять скасувати надмірні фізичні навантаження, не вживати алкоголю, надмірну кількість кави та енергетичних напоїв, більше відпочивати, періодично робити невеликі фізичні навантаження та хоча б раз на тиждень займатися спортом, а також приймати теплі ванни та пити більше води.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що в останній місяць зими любителі астрономічних явищ зможуть стати свідками декількох цікавих та захопливих небесних подій. Зокрема можна буде спостерігати метеорний потік, зодіакальне світло та Грозову повню.

Водночас дослідники з Массачусетського технологічного інституту висунули офіційну гіпотезу, що на Венері може існувати життя. 

погода
Сонце
магнітні бурі
головний біль
Земля

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