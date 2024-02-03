Магнитные бури 3 февраля — к чему готовиться метеозависимым

Девушка страдает сильной головной болью. Фото иллюстративный: freepik

В субботу, 3 февраля, магнитные бури не ожидаются. Известно, что магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 3 февраля

За последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С3. Такие вспышки не влияют на организм человека. Ожидается, что в субботу, 3 февраля, геомагнитное поле будет находиться на спокойном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 3 февраля

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 37.

Девушка страдает головной болью. Источник: freepik

Симптомы воздействия магнитных бурь:

развитие тревожности;

повышение агрессивности;

усиление страха и панических атак;

головная боль;

головокружение;

приступы мигрени;

апатия;

бессонница;

боли в мышцах и суставах;

сердечные приступы легкой степени.

Профилактика воздействия магнитных бурь

Чтобы предотвратить негативное влияние магнитных бурь, врачи советуют отменить чрезмерные физические нагрузки, не употреблять алкоголь, чрезмерное количество кофе и энергетических напитков, больше отдыхать, периодически делать небольшие физические нагрузки и хотя бы раз в неделю заниматься спортом, а также принимать теплые ванны и пить больше воды.

Напомним, что ранее стало известно, что в последний месяц зимы любители астрономических явлений смогут стать свидетелями нескольких интересных и увлекательных небесных событий. В частности, можно будет наблюдать метеорный поток, зодиакальный свет и Грозовое полнолуние.

В то же время исследователи из Массачусетского технологического института выдвинули официальную гипотезу, что на Венере может существовать жизнь.