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Магнитные бури 3 февраля — к чему готовиться метеозависимым

3 февраля 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури 3 февраля — к чему готовиться метеозависимым
Девушка страдает сильной головной болью. Фото иллюстративный: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В субботу, 3 февраля, магнитные бури не ожидаются. Известно, что магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 3 февраля

За последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С3. Такие вспышки не влияют на организм человека. Ожидается, что в субботу, 3 февраля, геомагнитное поле будет находиться на спокойном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 3 февраля

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%.
Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
Количество солнечных пятен — 37.

Магнитные бури 3 февраля — к чему готовиться метеозависимым
Девушка страдает головной болью. Источник: freepik

Симптомы воздействия магнитных бурь:

  • развитие тревожности;
  • повышение агрессивности;
  • усиление страха и панических атак;
  • головная боль;
  • головокружение;
  • приступы мигрени;
  • апатия;
  • бессонница;
  • боли в мышцах и суставах;
  • сердечные приступы легкой степени.

Профилактика воздействия магнитных бурь

Чтобы предотвратить негативное влияние магнитных бурь, врачи советуют отменить чрезмерные физические нагрузки, не употреблять алкоголь, чрезмерное количество кофе и энергетических напитков, больше отдыхать, периодически делать небольшие физические нагрузки и хотя бы раз в неделю заниматься спортом, а также принимать теплые ванны и пить больше воды.

Напомним, что ранее стало известно, что в последний месяц зимы любители астрономических явлений смогут стать свидетелями нескольких интересных и увлекательных небесных событий. В частности, можно будет наблюдать метеорный поток, зодиакальный свет и Грозовое полнолуние.

В то же время исследователи из Массачусетского технологического института выдвинули официальную гипотезу, что на Венере может существовать жизнь.

погода
Солнце
магнитные бури
головная боль
Земля

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