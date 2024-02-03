Магнитные бури 3 февраля — к чему готовиться метеозависимым
В субботу, 3 февраля, магнитные бури не ожидаются. Известно, что магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 3 февраля
За последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С3. Такие вспышки не влияют на организм человека. Ожидается, что в субботу, 3 февраля, геомагнитное поле будет находиться на спокойном уровне. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 3 февраля
Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%.
Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
Количество солнечных пятен — 37.
Симптомы воздействия магнитных бурь:
- развитие тревожности;
- повышение агрессивности;
- усиление страха и панических атак;
- головная боль;
- головокружение;
- приступы мигрени;
- апатия;
- бессонница;
- боли в мышцах и суставах;
- сердечные приступы легкой степени.
Профилактика воздействия магнитных бурь
Чтобы предотвратить негативное влияние магнитных бурь, врачи советуют отменить чрезмерные физические нагрузки, не употреблять алкоголь, чрезмерное количество кофе и энергетических напитков, больше отдыхать, периодически делать небольшие физические нагрузки и хотя бы раз в неделю заниматься спортом, а также принимать теплые ванны и пить больше воды.
Напомним, что ранее стало известно, что в последний месяц зимы любители астрономических явлений смогут стать свидетелями нескольких интересных и увлекательных небесных событий. В частности, можно будет наблюдать метеорный поток, зодиакальный свет и Грозовое полнолуние.
В то же время исследователи из Массачусетского технологического института выдвинули официальную гипотезу, что на Венере может существовать жизнь.
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