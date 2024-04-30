Магнітні бурі в Україні сьогодні, 30 квітня — прогноз астросиноптиків

Мігрень у дівчини. Фото ілюстративне: freepik

Магнітні бурі 30 квітня не чинитимуть загрози людям. Магнітосфера Землі перебуватиме в спокійному стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 30 квітня

За останню добу на Сонці сталося вісім спалахів класу М3, які не мають сильного впливу на Землю. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним, а сонячна активність буде низькою з малою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність 30 квітня

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху М-класу — 35%;

ймовірність спалаху Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 31.

Напад мігрені у хлопця. Джерело: freepik

Як вберегтися від магнітних бур

Аби врятуватись від впливу магнітних бур, слід дотримуватися таких дій:

не зловживати кофеїном та алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

регулярно та правильно харчуватися;

більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, раніше науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.

Також ми повідомляли, що дослідники із Саутгемптонського університету Великої Британії розгадали таємницю Бермудського трикутника. Їхня нова гіпотеза викладена у документальному серіалі з трьох епізодів "Загадка Бермудського трикутника", створеному BBC.