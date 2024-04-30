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Магнитные бури 30 апреля — прогноз космических явлений будет непредсказуемым

30 апреля 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 30 апреля — прогноз астросиноптиков
Мигрень у девушки. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури 30 апреля не будут представлять угрозы людям. Магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность была умеренной.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 30 апреля

За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса М3, не имеющих сильного влияния на Землю. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет нестабильным, а солнечная активность будет низкой с малой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность 30 апреля

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки М-класса — 35%;
  • вероятность вспышки Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 31.
магнитные бури 30 апреля
Приступ мигрени у парня. Источник: freepik

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы спастись от воздействия магнитных бурь, следует соблюдать следующие действия:

  • не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать режим дня;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, ранее ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни.

Также мы сообщали, что исследователи из Саутгемптонского университета Великобритании разгадали тайну Бермудского треугольника. Их новая гипотеза изложена в документальном сериале из трех эпизодов "Загадка Бермудского треугольника", созданном BBC.

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