Магнитные бури в Украине сегодня, 30 апреля — прогноз астросиноптиков

Мигрень у девушки. Фото иллюстративное: freepik

Магнитные бури 30 апреля не будут представлять угрозы людям. Магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность была умеренной.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 30 апреля

За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек класса М3, не имеющих сильного влияния на Землю. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет нестабильным, а солнечная активность будет низкой с малой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность 30 апреля

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки М-класса — 35%;

вероятность вспышки Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 31.

Приступ мигрени у парня. Источник: freepik

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы спастись от воздействия магнитных бурь, следует соблюдать следующие действия:

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, ранее ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни.

Также мы сообщали, что исследователи из Саутгемптонского университета Великобритании разгадали тайну Бермудского треугольника. Их новая гипотеза изложена в документальном сериале из трех эпизодов "Загадка Бермудского треугольника", созданном BBC.