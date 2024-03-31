Магнітні бурі в Україні сьогодні, 31 березня — прогноз астросиноптиків

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Під час деяких астрономічних подій, таких як сонячні спалахи та магнітні бурі, можливі геомагнітні хвилювання, які можуть впливати на земну атмосферу та самопочуття людини. Однак, у неділю, 31 березня, магнітна буря не прогнозується, проте магнітосфера Землі може перебувати в незначно перезбудженому стані.

Про це інформує Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 31 березня

За даними моніторингу сонячної активності протягом останніх 24 годин, відзначається помірний рівень сонячної активності. Спостерігалися 4 спалахи класу М на Сонці, причому максимальний з них був спалах М3. Такі спалахи не мають великого впливу на Землю. Очікується, що в неділю, 31 березня, геомагнітне поле буде на невеликому рівні з періодичними перебудовами.

Прогноз сонячної активності на 31 березня

Імовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 25%

Кількість сонячних плям – 40

Як уникнути негативного впливу магнітних бур на здоров'я

Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Для того, щоб позбутися негативних наслідків , рекомендується:

заздалегідь не вживати у надлишку кави, енергетичних напоїв та алкоголю;

вживати більшу кількість води;

провітрювати приміщення та більше перебувати на відкритому повітрі;

приймати контрастний душ.

Нагадаємо, раніше в американському Університеті Джорджа Мейсона розповіли, скільки знадобиться часу, щоб повністю обійти Марс.

А також вчені показали приголомшливі кадри виду сонячного затемнення з місячної поверхні.