Магнитные бури в Украине сегодня, 31 марта - прогноз астросиноптиков

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

В некоторых астрономических событиях, таких как солнечные вспышки и магнитные бури, возможны геомагнитные волнения, которые могут влиять на земную атмосферу и самочувствие человека. Однако в воскресенье, 31 марта, магнитная буря не прогнозируется, однако магнитосфера Земли может находиться в незначительно перевозбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 31 марта

По данным мониторинга солнечной активности за последние 24 часа, отмечается умеренный уровень солнечной активности. Наблюдались 4 вспышки класса М на Солнце, причем максимальная из них была вспышка М3. Такие вспышки не оказывают большого влияния на Землю. Ожидается, что в воскресенье, 31 марта, геомагнитное поле будет на небольшом уровне с периодическими перестройками.

Прогноз солнечной активности на 31 марта

Вероятность малого геомагнитного шторма – 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 25%

Количество солнечных пятен – 40

Как избежать негативного воздействия магнитных бурь на здоровье

Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Для того чтобы избавиться от негативных последствий, рекомендуется:

заранее не употреблять в избытке кофе, энергетические напитки и алкоголь;

употреблять большее количество воды;

проветривать помещение и больше находиться на открытом воздухе;

принимать контрастный душ.

Напомним, ранее в американском Университете Джорджа Мэйсона рассказали, сколько понадобится времени, чтобы полностью обойти Марс.

А также ученые показали ошеломляющие кадры вида солнечного затмения с лунной поверхности.