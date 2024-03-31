Магнитные бури в Украине сегодня, 31 марта - прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 31 марта — какой солнечной активности ждать метеозависимым
В некоторых астрономических событиях, таких как солнечные вспышки и магнитные бури, возможны геомагнитные волнения, которые могут влиять на земную атмосферу и самочувствие человека. Однако в воскресенье, 31 марта, магнитная буря не прогнозируется, однако магнитосфера Земли может находиться в незначительно перевозбужденном состоянии.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 31 марта
По данным мониторинга солнечной активности за последние 24 часа, отмечается умеренный уровень солнечной активности. Наблюдались 4 вспышки класса М на Солнце, причем максимальная из них была вспышка М3. Такие вспышки не оказывают большого влияния на Землю. Ожидается, что в воскресенье, 31 марта, геомагнитное поле будет на небольшом уровне с периодическими перестройками.
Прогноз солнечной активности на 31 марта
- Вероятность малого геомагнитного шторма – 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 25%
- Количество солнечных пятен – 40
Как избежать негативного воздействия магнитных бурь на здоровье
Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Для того чтобы избавиться от негативных последствий, рекомендуется:
- заранее не употреблять в избытке кофе, энергетические напитки и алкоголь;
- употреблять большее количество воды;
- проветривать помещение и больше находиться на открытом воздухе;
- принимать контрастный душ.
Напомним, ранее в американском Университете Джорджа Мэйсона рассказали, сколько понадобится времени, чтобы полностью обойти Марс.
А также ученые показали ошеломляющие кадры вида солнечного затмения с лунной поверхности.
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