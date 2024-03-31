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Магнитные бури 31 марта — какой солнечной активности ждать метеозависимым

31 марта 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 31 марта - прогноз астросиноптиков
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В некоторых астрономических событиях, таких как солнечные вспышки и магнитные бури, возможны геомагнитные волнения, которые могут влиять на земную атмосферу и самочувствие человека. Однако в воскресенье, 31 марта, магнитная буря не прогнозируется, однако магнитосфера Земли может находиться в незначительно перевозбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 31 марта

По данным мониторинга солнечной активности за последние 24 часа, отмечается умеренный уровень солнечной активности. Наблюдались 4 вспышки класса М на Солнце, причем максимальная из них была вспышка М3. Такие вспышки не оказывают большого влияния на Землю. Ожидается, что в воскресенье, 31 марта, геомагнитное поле будет на небольшом уровне с периодическими перестройками.

Прогноз солнечной активности на 31 марта

  • Вероятность малого геомагнитного шторма – 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 25%
  • Количество солнечных пятен – 40

Как избежать негативного воздействия магнитных бурь на здоровье

Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Для того чтобы избавиться от негативных последствий, рекомендуется:

  • заранее не употреблять в избытке кофе, энергетические напитки и алкоголь;
  • употреблять большее количество воды;
  • проветривать помещение и больше находиться на открытом воздухе;
  • принимать контрастный душ.

Напомним, ранее в американском Университете Джорджа Мэйсона рассказали, сколько понадобится времени, чтобы полностью обойти Марс.

А также ученые показали ошеломляющие кадры вида солнечного затмения с лунной поверхности.

Солнце
магнитные бури
прогнозы
головная боль

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