Магнітні бурі завтра 31 січня - що очікувати метеозалежним

Головний біль у дівчини. Фото: Freepik

У середу, 31 січня, прогнози не віщують магнітної бурі, хоча магнітосфера Землі трохи збуджена. За останні 24 години спостерігали підвищену сонячну активність.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 31 січня

Минулої доби на сонці зафіксовано три спалахи класу М, найсильніша з яких досягла рівня М6. Ці спалахи можуть впливати на організм людини.

Передбачається, що в середу, 31 січня, геомагнітне поле Землі буде активним, але поступово переходитиме до спокійнішого стану. Очікується, що сонячна активність залишиться на низькому рівні, з невеликою ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність 31 січня

Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці класу М — 25%.

Імовірність спалаху на Сонці класу Х — 1%

Кількість сонячних плям — 19.

Головний біль у чоловіка. Фото: Freepik

Негативний вплив магнітних бур на людину

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людини. Оповіщення про майбутні магнітні бурі корисні для управління ризиками, пов'язаними з інфарктами та інсультами, у період перед подібними сонячними подіями.

Втім, щоб уберегтися від негативних наслідків, варто не нехтувати простими правилами :

Зменште фізичні та психологічні навантаження;

Дотримуйтесь звичного порядку дня;

Присвячуйте більше часу відпочинку та уникайте виснажливих завдань;

Спіть не менше ніж 7-8 годин на добу для достатнього відпочинку;

Харчуйте правильно і регулярно;

Обмежуйте споживання кофеїну та алкогольних напоїв;

Часто проводьте час на вулиці, насолоджуючись свіжим повітрям та позитивними емоціями.

Нагадаємо, що ще у 2023 році космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) допоміг вченим ідентифікувати сотні блукаючих планет-ізгоїв, які не обертаються навколо батьківської зірки. А вже зараз виявилось, що деякі з них виробляють загадкові радіосигнали, які важко інтерпретувати.

Крім того, вчені продумують різні сценарії та варіанти, як людству вижити у разі ядерної війни.