Магнітні бурі завтра 31 січня - що очікувати метеозалежним

Магнітні бурі 31 січня — що очікує метеозалежних
У середу, 31 січня, прогнози не віщують магнітної бурі, хоча магнітосфера Землі трохи збуджена. За останні 24 години спостерігали підвищену сонячну активність.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 31 січня
Минулої доби на сонці зафіксовано три спалахи класу М, найсильніша з яких досягла рівня М6. Ці спалахи можуть впливати на організм людини.
Передбачається, що в середу, 31 січня, геомагнітне поле Землі буде активним, але поступово переходитиме до спокійнішого стану. Очікується, що сонячна активність залишиться на низькому рівні, з невеликою ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність 31 січня
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці класу М — 25%.
- Імовірність спалаху на Сонці класу Х — 1%
- Кількість сонячних плям — 19.
Негативний вплив магнітних бур на людину
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людини. Оповіщення про майбутні магнітні бурі корисні для управління ризиками, пов'язаними з інфарктами та інсультами, у період перед подібними сонячними подіями.
Втім, щоб уберегтися від негативних наслідків, варто не нехтувати простими правилами :
- Зменште фізичні та психологічні навантаження;
- Дотримуйтесь звичного порядку дня;
- Присвячуйте більше часу відпочинку та уникайте виснажливих завдань;
- Спіть не менше ніж 7-8 годин на добу для достатнього відпочинку;
- Харчуйте правильно і регулярно;
- Обмежуйте споживання кофеїну та алкогольних напоїв;
- Часто проводьте час на вулиці, насолоджуючись свіжим повітрям та позитивними емоціями.
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