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Магнитные бури 31 января — что ожидает метеозависимых

31 января 2024 06:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури завтра 31 января - что ожидать метеозависимым
Головная боль у девушки. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В среду, 31 января, прогнозы не предвещают магнитной бури, хотя магнитосфера Земли слегка возбуждена. За последние 24 часа наблюдалась повышенная солнечная активность. 

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 31 января

За прошедшие сутки на солнце зафиксировано три вспышки класса М, самая сильная из которых достигла уровня М6. Эти вспышки могут оказывать воздействие на организм человека.

Предполагается, что в среду, 31 января, геомагнитное поле Земли будет активным, но будет постепенно переходить к более спокойному состоянию. Ожидается, что солнечная активность останется на низком уровне, с небольшой вероятностью возникновения вспышек класса М.

Солнечная активность 31 января

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце класса М — 25%.
  • Вероятность вспышки на Солнце класса Х — 1%
  • Количество солнечных пятен — 19.
Головная боль у мужчины
Головная боль у мужчины. Фото: Freepik

Негативное влияние магнитных бурь на человека

Магнитные бури могут негативно сказываться на здоровье человека. Оповещения о предстоящих магнитных бурях полезны для управления рисками, связанными с инфарктами и инсультами, в период перед подобными солнечными событиями.

Впрочем, чтобы уберечься от негативных последствий, стоит не пренебрегать простыми правилами:

  • Уменьшите физические и психологические нагрузки;
  • Соблюдайте привычный распорядок дня;
  • Посвящайте больше времени отдыху и избегайте изнурительных задач;
  • Спите не меньше 7-8 часов в сутки для достаточного отдыха;
  • Питайтесь правильно и регулярно;
  • Ограничивайте потребление кофеина и алкогольных напитков;
  • Часто проводите время на улице, наслаждаясь свежим воздухом и положительными эмоциями.

Напомним, что еще в 2023 году космический телескоп Джеймса Вебба (JWST) помог ученым идентифицировать сотни блуждающих планет-изгоев, не вращающихся вокруг родительской звезды. А уже сейчас оказалось, что некоторые из них производят загадочные радиосигналы, которые трудно интерпретировать.

Кроме того, ученые продумывают разные сценарии и варианты, как человечеству выжить в случае ядерной войны.

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