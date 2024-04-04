Магнітні бурі в Україні сьогодні, 4 квітня — прогноз астросиноптиків

Напади легкого головного болю у дівчини через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik

Магнітні бурі 4 квітня завдадуть незначної шкоди людям. Земна магнітосфера продовжує перебувати в стані перезбудження середнього рівня небезпеки, хоча протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 4 квітня

За останню добу на Сонці сталося три спалахи С-класу. Такі спалахи хоч і не впливають на Землю, проте геомагнітне поле перебуватиме на рівні незначного геомагнітного вітру. При цьому сонячна активність буде низькою.

Сонячна активність на 4 квітня

ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 4.

Напад мігрені у чоловіка внаслідок магнітної бурі. Джерело: freepik

Боротьба з негативним впливом магнітних бур на людей

Щоб полегшити можливі негативні наслідки магнітних бурь на самопочуття, важливо дотримуватися деяких рекомендацій:

Зберігайте спокій та позитивний настрій.

Підтримуйте здоровий спосіб життя, включаючи регулярну фізичну активність та збалансовану дієту.

Відведіть достатньо часу для відпочинку та сну.

Практикуйте методи релаксації, такі як медитація або йога.

Обмежте вплив стресових ситуацій та вибухових емоцій.

Нагадаємо, раніше уламок космічного сміття впав на двоповерховий будинок жителя штату Флорида в США, пробивши дах та підлогу. Тепер експерти з NASA проводять розслідування для встановлення походження цього предмета.

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