Магнітні бурі в Україні сьогодні, 4 квітня — прогноз астросиноптиків

Магнітні бурі 4 квітня — чи зберігається космічна загроза
Магнітні бурі 4 квітня завдадуть незначної шкоди людям. Земна магнітосфера продовжує перебувати в стані перезбудження середнього рівня небезпеки, хоча протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 4 квітня
За останню добу на Сонці сталося три спалахи С-класу. Такі спалахи хоч і не впливають на Землю, проте геомагнітне поле перебуватиме на рівні незначного геомагнітного вітру. При цьому сонячна активність буде низькою.
Сонячна активність на 4 квітня
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- кількість сонячних плям — 4.
Боротьба з негативним впливом магнітних бур на людей
Щоб полегшити можливі негативні наслідки магнітних бурь на самопочуття, важливо дотримуватися деяких рекомендацій:
- Зберігайте спокій та позитивний настрій.
- Підтримуйте здоровий спосіб життя, включаючи регулярну фізичну активність та збалансовану дієту.
- Відведіть достатньо часу для відпочинку та сну.
- Практикуйте методи релаксації, такі як медитація або йога.
- Обмежте вплив стресових ситуацій та вибухових емоцій.
Нагадаємо, раніше уламок космічного сміття впав на двоповерховий будинок жителя штату Флорида в США, пробивши дах та підлогу. Тепер експерти з NASA проводять розслідування для встановлення походження цього предмета.
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