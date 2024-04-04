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Магнітні бурі 4 квітня — чи зберігається космічна загроза

4 квітня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 4 квітня — прогноз астросиноптиків
Напади легкого головного болю у дівчини через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі 4 квітня завдадуть незначної шкоди людям. Земна магнітосфера продовжує перебувати в стані перезбудження середнього рівня небезпеки, хоча протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 4 квітня

За останню добу на Сонці сталося три спалахи С-класу. Такі спалахи хоч і не впливають на Землю, проте геомагнітне поле перебуватиме на рівні незначного геомагнітного вітру. При цьому сонячна активність буде низькою.

Сонячна активність на 4 квітня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 4.
Магнітні бурі 4 квітня — чи зберігається космічна загроза
Напад мігрені у чоловіка внаслідок магнітної бурі. Джерело: freepik

Боротьба з негативним впливом магнітних бур на людей

Щоб полегшити можливі негативні наслідки магнітних бурь на самопочуття, важливо дотримуватися деяких рекомендацій:

  • Зберігайте спокій та позитивний настрій.
  • Підтримуйте здоровий спосіб життя, включаючи регулярну фізичну активність та збалансовану дієту.
  • Відведіть достатньо часу для відпочинку та сну.
  • Практикуйте методи релаксації, такі як медитація або йога.
  • Обмежте вплив стресових ситуацій та вибухових емоцій.

Нагадаємо, раніше уламок космічного сміття впав на двоповерховий будинок жителя штату Флорида в США, пробивши дах та підлогу. Тепер експерти з NASA проводять розслідування для встановлення походження цього предмета.

Також ми писали, що на Місяці знайшли підземний світ, де можуть оселитися люди. 

погода
космос
Сонце
здоров'я
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