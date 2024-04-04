Магнитные бури в Украине сегодня, 4 апреля - прогноз астросиноптиков

Магнитные бури 4 апреля — сохраняется ли космическая угроза
Магнитные бури 4 апреля нанесут незначительный вред людям. Земная магнитосфера продолжает находиться в состоянии перевозбуждения среднего уровня опасности, хотя за последние 24 часа солнечная активность была низкой.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 4 апреля
За последние сутки на Солнце произошло три вспышки С-класса. Такие вспышки хоть и не влияют на Землю, однако геомагнитное поле будет на уровне незначительного геомагнитного ветра. При этом солнечная активность будет низкой.
Солнечная активность на 4 апреля
- вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 4.
Борьба с негативным влиянием магнитных бурь на людей
Чтобы облегчить возможные негативные последствия магнитных бурь на самочувствие, важно придерживаться некоторых рекомендаций:
- Сохраняйте спокойствие и позитивный настрой.
- Поддерживайте здоровый образ жизни, включая регулярную физическую активность и сбалансированную диету.
- Уделите достаточно времени для отдыха и сна.
- Упражняйте методы релаксации, такие как медитация или йога.
- Ограничьте влияние стрессовых ситуаций и взрывных эмоций.
Напомним, ранее обломок космического мусора упал на двухэтажное здание жителя штата Флорида в США, пробив крышу и пол. Теперь эксперты из NASA проводят расследование по установлению происхождения этого предмета.
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