Магнитные бури в Украине сегодня, 4 апреля - прогноз астросиноптиков

Приступы легкой головной боли у девушки из-за магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik

Магнитные бури 4 апреля нанесут незначительный вред людям. Земная магнитосфера продолжает находиться в состоянии перевозбуждения среднего уровня опасности, хотя за последние 24 часа солнечная активность была низкой.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 4 апреля

За последние сутки на Солнце произошло три вспышки С-класса. Такие вспышки хоть и не влияют на Землю, однако геомагнитное поле будет на уровне незначительного геомагнитного ветра. При этом солнечная активность будет низкой.

Солнечная активность на 4 апреля

вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 4.

Приступ мигрени у мужчины вследствие магнитной бури. Источник: freepik

Борьба с негативным влиянием магнитных бурь на людей

Чтобы облегчить возможные негативные последствия магнитных бурь на самочувствие, важно придерживаться некоторых рекомендаций:

Сохраняйте спокойствие и позитивный настрой.

Поддерживайте здоровый образ жизни, включая регулярную физическую активность и сбалансированную диету.

Уделите достаточно времени для отдыха и сна.

Упражняйте методы релаксации, такие как медитация или йога.

Ограничьте влияние стрессовых ситуаций и взрывных эмоций.

Напомним, ранее обломок космического мусора упал на двухэтажное здание жителя штата Флорида в США, пробив крышу и пол. Теперь эксперты из NASA проводят расследование по установлению происхождения этого предмета.

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