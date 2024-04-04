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Магнитные бури 4 апреля — сохраняется ли космическая угроза

4 апреля 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 4 апреля - прогноз астросиноптиков
Приступы легкой головной боли у девушки из-за магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури 4 апреля нанесут незначительный вред людям. Земная магнитосфера продолжает находиться в состоянии перевозбуждения среднего уровня опасности, хотя за последние 24 часа солнечная активность была низкой.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 4 апреля

За последние сутки на Солнце произошло три вспышки С-класса. Такие вспышки хоть и не влияют на Землю, однако геомагнитное поле будет на уровне незначительного геомагнитного ветра. При этом солнечная активность будет низкой.

Солнечная активность на 4 апреля

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 4.
Магнитные бури 4 апреля — сохраняется ли космическая угроза
Приступ мигрени у мужчины вследствие магнитной бури. Источник: freepik

Борьба с негативным влиянием магнитных бурь на людей

Чтобы облегчить возможные негативные последствия магнитных бурь на самочувствие, важно придерживаться некоторых рекомендаций:

  • Сохраняйте спокойствие и позитивный настрой.
  • Поддерживайте здоровый образ жизни, включая регулярную физическую активность и сбалансированную диету.
  • Уделите достаточно времени для отдыха и сна.
  • Упражняйте методы релаксации, такие как медитация или йога.
  • Ограничьте влияние стрессовых ситуаций и взрывных эмоций.

Напомним, ранее обломок космического мусора упал на двухэтажное здание жителя штата Флорида в США, пробив крышу и пол. Теперь эксперты из NASA проводят расследование по установлению происхождения этого предмета.

Также мы писали, что на Луне обнаружили подземный мир , где могут поселиться люди.

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