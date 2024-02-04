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Магнітні бурі 4 лютого — метеозалежних очікує загроза

4 лютого 2024 05:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні 4 лютого - яка загроза чекає на метеозалежні
Головний біль у молодого чоловіка. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Очікується, що у неділю, 4 лютого, відбудеться магнітна буря, оскільки магнітосфера Землі перебуває в активному стані. При цьому за останню добу активність Сонця залишалася на середньому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 4 лютого

За останні 24 години активність Сонця залишалася на середньому рівні, при цьому зафіксовано вісім сонячних спалахів класу М, з найсильнішим на рівні М1. Ці сонячні спалахи можуть вплинути на здоров'я людини.

Прогнозується, що у неділю, 4 лютого, активність геомагнітного поля Землі буде підвищеною. Очікується низький рівень сонячної активності з малою ймовірністю появи спалахів класу М.

Сонячна активність 4 лютого

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці класу М — 25%.
  • Імовірність спалаху на Сонці класу Х — 1%
  • Кількість сонячних плям — 47.

Симптоми впливу магнітних бур

  • Головні болі;
  • Проблеми зі сном;
  • Почуття втоми;
  • Прискорене серцебиття;
  • Коливання рівня артеріального тиску.
  • Чутливість до світла та гучних звуків;
  • Біль у суглобах;
  • Підвищене бажання спати;
  • Роздратування;
  • Недужання.
Мігрень
Мігрень у дівчини. Фото: freepik

Як уберегтися від впливу магнітних бур

Щоб мінімізувати негативні ефекти, дотримуйтесь цих простих рекомендацій:

  • Відмовтеся від кофеїну, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, віддавши перевагу їм воді, зеленому чаю та натуральним компотам;
  • Уникайте надмірних фізичних навантажень, проте не нехтуйте помірною активністю або прогулянками на свіжому повітрі для вашого здоров'я;
  • Намагайтеся проводити якнайбільше часу на свіжому повітрі, і якщо це неможливо, забезпечте регулярне провітрювання приміщення;
  • Скоротіть вживання жирної, смаженої та гострої їжі, збагачуючи свій раціон сезонними фруктами, овочами та свіжою зеленню;
  • Для покращення сну застосовуйте контрастний душ перед відходом до сну, щоб сприяти швидкому засинанню та гарантувати якісний відпочинок уночі.

Нагадаємо, що цього року відбудеться унікальне небесне явище — Сонце почорніє на 4 хвилини, що зможуть побачити більшість мешканців Землі. Йдеться про повне сонячне затемнення, яке буде справді особливим.

Крім того, у лютому 2024 року любителі астрономічних явищ зможуть стати свідками кількох цікавих та захопливих небесних подій. Зокрема, можна буде спостерігати метеорний потік, зодіакальне світло та грозовий повний місяць.

погода
космос
Сонце
здоров'я
планета
магнітні бурі
головний біль
мігрень

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