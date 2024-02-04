Магнітні бурі сьогодні 4 лютого - яка загроза чекає на метеозалежні

Магнітні бурі 4 лютого — метеозалежних очікує загроза
Очікується, що у неділю, 4 лютого, відбудеться магнітна буря, оскільки магнітосфера Землі перебуває в активному стані. При цьому за останню добу активність Сонця залишалася на середньому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 4 лютого
За останні 24 години активність Сонця залишалася на середньому рівні, при цьому зафіксовано вісім сонячних спалахів класу М, з найсильнішим на рівні М1. Ці сонячні спалахи можуть вплинути на здоров'я людини.
Прогнозується, що у неділю, 4 лютого, активність геомагнітного поля Землі буде підвищеною. Очікується низький рівень сонячної активності з малою ймовірністю появи спалахів класу М.
Сонячна активність 4 лютого
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці класу М — 25%.
- Імовірність спалаху на Сонці класу Х — 1%
- Кількість сонячних плям — 47.
Симптоми впливу магнітних бур
- Головні болі;
- Проблеми зі сном;
- Почуття втоми;
- Прискорене серцебиття;
- Коливання рівня артеріального тиску.
- Чутливість до світла та гучних звуків;
- Біль у суглобах;
- Підвищене бажання спати;
- Роздратування;
- Недужання.
Як уберегтися від впливу магнітних бур
Щоб мінімізувати негативні ефекти, дотримуйтесь цих простих рекомендацій:
- Відмовтеся від кофеїну, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, віддавши перевагу їм воді, зеленому чаю та натуральним компотам;
- Уникайте надмірних фізичних навантажень, проте не нехтуйте помірною активністю або прогулянками на свіжому повітрі для вашого здоров'я;
- Намагайтеся проводити якнайбільше часу на свіжому повітрі, і якщо це неможливо, забезпечте регулярне провітрювання приміщення;
- Скоротіть вживання жирної, смаженої та гострої їжі, збагачуючи свій раціон сезонними фруктами, овочами та свіжою зеленню;
- Для покращення сну застосовуйте контрастний душ перед відходом до сну, щоб сприяти швидкому засинанню та гарантувати якісний відпочинок уночі.
Нагадаємо, що цього року відбудеться унікальне небесне явище — Сонце почорніє на 4 хвилини, що зможуть побачити більшість мешканців Землі. Йдеться про повне сонячне затемнення, яке буде справді особливим.
Крім того, у лютому 2024 року любителі астрономічних явищ зможуть стати свідками кількох цікавих та захопливих небесних подій. Зокрема, можна буде спостерігати метеорний потік, зодіакальне світло та грозовий повний місяць.
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