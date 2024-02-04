Магнітні бурі сьогодні 4 лютого - яка загроза чекає на метеозалежні

Головний біль у молодого чоловіка. Фото: freepik

Очікується, що у неділю, 4 лютого, відбудеться магнітна буря, оскільки магнітосфера Землі перебуває в активному стані. При цьому за останню добу активність Сонця залишалася на середньому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 4 лютого

За останні 24 години активність Сонця залишалася на середньому рівні, при цьому зафіксовано вісім сонячних спалахів класу М, з найсильнішим на рівні М1. Ці сонячні спалахи можуть вплинути на здоров'я людини.

Прогнозується, що у неділю, 4 лютого, активність геомагнітного поля Землі буде підвищеною. Очікується низький рівень сонячної активності з малою ймовірністю появи спалахів класу М.

Сонячна активність 4 лютого

Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці класу М — 25%.

Імовірність спалаху на Сонці класу Х — 1%

Кількість сонячних плям — 47.

Симптоми впливу магнітних бур

Головні болі;

Проблеми зі сном;

Почуття втоми;

Прискорене серцебиття;

Коливання рівня артеріального тиску.

Чутливість до світла та гучних звуків;

Біль у суглобах;

Підвищене бажання спати;

Роздратування;

Недужання.

Мігрень у дівчини. Фото: freepik

Як уберегтися від впливу магнітних бур

Щоб мінімізувати негативні ефекти, дотримуйтесь цих простих рекомендацій:

Відмовтеся від кофеїну, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, віддавши перевагу їм воді, зеленому чаю та натуральним компотам;

Уникайте надмірних фізичних навантажень, проте не нехтуйте помірною активністю або прогулянками на свіжому повітрі для вашого здоров'я;

Намагайтеся проводити якнайбільше часу на свіжому повітрі, і якщо це неможливо, забезпечте регулярне провітрювання приміщення;

Скоротіть вживання жирної, смаженої та гострої їжі, збагачуючи свій раціон сезонними фруктами, овочами та свіжою зеленню;

Для покращення сну застосовуйте контрастний душ перед відходом до сну, щоб сприяти швидкому засинанню та гарантувати якісний відпочинок уночі.

Нагадаємо, що цього року відбудеться унікальне небесне явище — Сонце почорніє на 4 хвилини, що зможуть побачити більшість мешканців Землі. Йдеться про повне сонячне затемнення, яке буде справді особливим.

Крім того, у лютому 2024 року любителі астрономічних явищ зможуть стати свідками кількох цікавих та захопливих небесних подій. Зокрема, можна буде спостерігати метеорний потік, зодіакальне світло та грозовий повний місяць.