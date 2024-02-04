Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Магнитные бури 4 февраля — метеозависимых ожидает угроза arrow

Магнитные бури 4 февраля — метеозависимых ожидает угроза

4 февраля 2024 05:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня 4 февраля - какая угроза ждет метеозависимых
Головная боль у молодого мужчины. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Ожидается, что в воскресенье, 4 февраля, произойдет магнитная буря, так как магнитосфера Земли находится в активном состоянии. При этом, за последние сутки активность Солнца оставалась на среднем уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 4 февраля

За последние 24 часа активность Солнца оставалась на среднем уровне, при этом зафиксировано восемь солнечных вспышек класса М, с самой сильной из них на уровне М1. Эти солнечные вспышки могут воздействовать на здоровье человека.

Прогнозируется, что в воскресенье, 4 февраля, активность геомагнитного поля Земли будет повышенной. Ожидается низкий уровень солнечной активности с малой вероятностью появления вспышек класса М.

Солнечная активность 4 февраля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце класса М — 25%.
  • Вероятность вспышки на Солнце класса Х — 1%
  • Количество солнечных пятен — 47.

Симптомы воздействия магнитных бурь

  • Головные боли;
  • Трудности со сном;
  • Чувство усталости;
  • Учащенное сердцебиение;
  • Колебания уровня кровяного давления.
  • Чувствительность к свету и громким звукам;
  • Боль в суставах;
  • Повышенное желание спать;
  • Раздраженность;
  • Недомогание.
Мигрень
Мигрень у девушки. Фото: freepik

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Чтобы минимизировать негативные эффекты, следуйте этим простым рекомендациям:

  • Откажитесь от кофеина, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, предпочтя им воду, зеленый чай и натуральные компоты;
  • Избегайте чрезмерных физических нагрузок, однако не пренебрегайте умеренной активностью или прогулками на свежем воздухе для вашего здоровья;
  • Старайтесь проводить как можно больше времени на свежем воздухе, и если это невозможно, обеспечьте регулярное проветривание помещения;
  • Сократите употребление жирной, жареной и острой пищи, обогащая свой рацион сезонными фруктами, овощами и свежей зеленью;
  • Для улучшения сна применяйте контрастный душ перед отходом ко сну, чтобы способствовать быстрому засыпанию и гарантировать качественный отдых ночью.

Напомним, что в этом году состоится уникальное небесное явление — Солнце почернеет на 4 минуты, что смогут увидеть большинство жителей Земли. Речь идет о полном солнечном затмении, которое будет действительно особенным. 

Кроме того, в феврале 2024 года любители астрономических явлений смогут стать свидетелями нескольких интересных и увлекательных небесных событий. В частности, можно будет наблюдать метеорный поток, зодиакальный свет и грозовое полнолуние.

погода
космос
Солнце
здоровье
планета
магнитные бури
головная боль
мигрень

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме