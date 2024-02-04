Магнитные бури сегодня 4 февраля - какая угроза ждет метеозависимых

Головная боль у молодого мужчины. Фото: freepik

Ожидается, что в воскресенье, 4 февраля, произойдет магнитная буря, так как магнитосфера Земли находится в активном состоянии. При этом, за последние сутки активность Солнца оставалась на среднем уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 4 февраля

За последние 24 часа активность Солнца оставалась на среднем уровне, при этом зафиксировано восемь солнечных вспышек класса М, с самой сильной из них на уровне М1. Эти солнечные вспышки могут воздействовать на здоровье человека.

Прогнозируется, что в воскресенье, 4 февраля, активность геомагнитного поля Земли будет повышенной. Ожидается низкий уровень солнечной активности с малой вероятностью появления вспышек класса М.

Солнечная активность 4 февраля

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце класса М — 25%.

Вероятность вспышки на Солнце класса Х — 1%

Количество солнечных пятен — 47.

Симптомы воздействия магнитных бурь

Головные боли;

Трудности со сном;

Чувство усталости;

Учащенное сердцебиение;

Колебания уровня кровяного давления.

Чувствительность к свету и громким звукам;

Боль в суставах;

Повышенное желание спать;

Раздраженность;

Недомогание.

Мигрень у девушки. Фото: freepik

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Чтобы минимизировать негативные эффекты, следуйте этим простым рекомендациям:

Откажитесь от кофеина, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, предпочтя им воду, зеленый чай и натуральные компоты;

Избегайте чрезмерных физических нагрузок, однако не пренебрегайте умеренной активностью или прогулками на свежем воздухе для вашего здоровья;

Старайтесь проводить как можно больше времени на свежем воздухе, и если это невозможно, обеспечьте регулярное проветривание помещения;

Сократите употребление жирной, жареной и острой пищи, обогащая свой рацион сезонными фруктами, овощами и свежей зеленью;

Для улучшения сна применяйте контрастный душ перед отходом ко сну, чтобы способствовать быстрому засыпанию и гарантировать качественный отдых ночью.

Напомним, что в этом году состоится уникальное небесное явление — Солнце почернеет на 4 минуты, что смогут увидеть большинство жителей Земли. Речь идет о полном солнечном затмении, которое будет действительно особенным.

Кроме того, в феврале 2024 года любители астрономических явлений смогут стать свидетелями нескольких интересных и увлекательных небесных событий. В частности, можно будет наблюдать метеорный поток, зодиакальный свет и грозовое полнолуние.