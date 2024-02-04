Магнитные бури сегодня 4 февраля - какая угроза ждет метеозависимых

Магнитные бури 4 февраля — метеозависимых ожидает угроза
Ожидается, что в воскресенье, 4 февраля, произойдет магнитная буря, так как магнитосфера Земли находится в активном состоянии. При этом, за последние сутки активность Солнца оставалась на среднем уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 4 февраля
За последние 24 часа активность Солнца оставалась на среднем уровне, при этом зафиксировано восемь солнечных вспышек класса М, с самой сильной из них на уровне М1. Эти солнечные вспышки могут воздействовать на здоровье человека.
Прогнозируется, что в воскресенье, 4 февраля, активность геомагнитного поля Земли будет повышенной. Ожидается низкий уровень солнечной активности с малой вероятностью появления вспышек класса М.
Солнечная активность 4 февраля
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце класса М — 25%.
- Вероятность вспышки на Солнце класса Х — 1%
- Количество солнечных пятен — 47.
Симптомы воздействия магнитных бурь
- Головные боли;
- Трудности со сном;
- Чувство усталости;
- Учащенное сердцебиение;
- Колебания уровня кровяного давления.
- Чувствительность к свету и громким звукам;
- Боль в суставах;
- Повышенное желание спать;
- Раздраженность;
- Недомогание.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь
Чтобы минимизировать негативные эффекты, следуйте этим простым рекомендациям:
- Откажитесь от кофеина, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, предпочтя им воду, зеленый чай и натуральные компоты;
- Избегайте чрезмерных физических нагрузок, однако не пренебрегайте умеренной активностью или прогулками на свежем воздухе для вашего здоровья;
- Старайтесь проводить как можно больше времени на свежем воздухе, и если это невозможно, обеспечьте регулярное проветривание помещения;
- Сократите употребление жирной, жареной и острой пищи, обогащая свой рацион сезонными фруктами, овощами и свежей зеленью;
- Для улучшения сна применяйте контрастный душ перед отходом ко сну, чтобы способствовать быстрому засыпанию и гарантировать качественный отдых ночью.
Напомним, что в этом году состоится уникальное небесное явление — Солнце почернеет на 4 минуты, что смогут увидеть большинство жителей Земли. Речь идет о полном солнечном затмении, которое будет действительно особенным.
Кроме того, в феврале 2024 года любители астрономических явлений смогут стать свидетелями нескольких интересных и увлекательных небесных событий. В частности, можно будет наблюдать метеорный поток, зодиакальный свет и грозовое полнолуние.
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