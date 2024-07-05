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Магнітні бурі 5 липня — чого очікувати метеозалежним від сонячної активності

5 липня 2024 13:34
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на 5 липня — якою буде сонячна активність
Мігрень у чоловіка внаслідок магнітних бур. Фото: Wavebreakmedia
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У п’ятницю, 5 липня, буде помірна сонячна активність. Суттєвих магнітних бур не очікується.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 4-6 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

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Магнітні бурі 5 липня

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

У п’ятницю, 5 липня, геомагнітне поле буде від від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Сонячна активність на 5 липня

• Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

• Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

• Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%

• Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

• Кількість сонячних плям — 56.

Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Для того, аби уникнути впливу магнітних бур на здоров'я, варто дотримуватися наступних рекомендацій:

— не зловживати кофеїном, тютном та алкоголем;

— зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

— дотримуватися режиму дня;

— більше гуляти й отримувати хороші емоції;

— регулярно та правильно харчуватися;

— більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;

— спати не менше 7–8 годин на добу.

Нагадаємо, NASA та уряд США провели п’ять міжвідомчих настільних навчань Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise встановили, що людство з 72% ймовірністю буде знищено гігантським метеоритом.

А також нещодавно в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.

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