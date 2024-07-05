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Магнитные бури 5 июля — чего ожидать метеозависимым от солнечной активности

5 июля 2024 13:34
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь на 5 июля — какой будет солнечная активность
Мигрень у мужчины вследствие магнитных бурь. Фото: Wavebreakmedia
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В пятницу, 5 июля, будет умеренная солнечная активность. Существенных магнитных бурь не ожидается.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 4-6 июля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

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Магнитные бури 5 июля

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

В пятницу, 5 июля, геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Солнечная активность на 5 июля

• Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

• Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

• Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%

• Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

• Количество солнечных пятен — 56.

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Для того чтобы избежать влияния магнитных бурь на здоровье, следует придерживаться следующих рекомендаций:

— не злоупотреблять кофеином, табаком и алкоголем;

— уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

— соблюдать режим дня;

— больше гулять и получать хорошие эмоции;

— регулярно и правильно питаться;

— больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

— спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, NASA и правительство США провели пять межведомственных настольных учений Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise установили, что человечество с 72% вероятностью будет уничтожено гигантским метеоритом.

А также недавно в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.

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