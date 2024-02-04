Магнітні бурі сьогодні, 5 лютого

Магнітні бурі 5 лютого — метеозалежним радять підготуватися
Сильна магнітна буря очікується у понеділок, 5 лютого. Метеозалежним радять підготуватися, адже вона може відобразитися на стані здоров'я.
Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди.
Магнітні бурі 5 лютого
За даними метеорологів, у лютому відбудеться чотири магнітних бурі на Сонці. Їх вплив відобразиться на самопочутті метеозалежних.
У понеділок відбуватиметься коливання магнітного поля Землі. Воно виникає через сплески плазми на Сонці.
Meteoagent також повідомляє про сильну магнітну бурю 5 лютого.
Вплив магнітних бур
За словами лікарів, магнітні бурі можуть впливати на нервову систему. Деякі люди можуть відчувати симптоми, такі як:
- головні болі;
- запаморочення;
- подразливість;
- загальна втомленість;
- розлад сну.
Рекомендації, які допоможуть покращити самопочуття
- намагайтеся уникати стресових та конфліктних ситуацій;
- більше гуляйте на свіжому повітрі;
- зведіть до мінімуму інтенсивні фізичні навантаження;
- дотримуйтеся правильного режиму сну, та не лягайте пізніше 23:00;
- робіть зарядку зранку;
- уникайте вживання алкоголю та жирної їжі;
- введіть до раціону більше корисних продуктів;
- пийте більше чистої води;
- приділяйте достатньо часу своєму самопочуттю;
- отримуйте позитивні емоції.
Нагадаємо, цього року відбудеться унікальне небесне явище — Сонце почорніє на 4 хвилини, що зможуть побачити більшість мешканців Землі. Йдеться про повне сонячне затемнення, яке буде справді особливим.
Також ми писали, що у лютому 2024 року любителі астрономічних явищ зможуть стати свідками кількох цікавих та захопливих небесних подій. Зокрема, можна буде спостерігати метеорний потік, зодіакальне світло та грозовий повний місяць.
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