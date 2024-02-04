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Магнітні бурі 5 лютого — метеозалежним радять підготуватися

4 лютого 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 5 лютого
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сильна магнітна буря очікується у понеділок, 5 лютого. Метеозалежним радять підготуватися, адже вона може відобразитися на стані здоров'я.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди.

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Магнітні бурі 5 лютого

За даними метеорологів, у лютому відбудеться чотири магнітних бурі на Сонці. Їх вплив відобразиться на самопочутті метеозалежних.

У понеділок відбуватиметься коливання магнітного поля Землі. Воно виникає через сплески плазми на Сонці.

Meteoagent також повідомляє про сильну магнітну бурю 5 лютого.

Магнітні бурі 5 лютого
Магнітні бурі 5 лютого. Фото: Meteoagent

Вплив магнітних бур

За словами лікарів, магнітні бурі можуть впливати на нервову систему. Деякі люди можуть відчувати симптоми, такі як:

  • головні болі;
  • запаморочення;
  • подразливість;
  • загальна втомленість;
  • розлад сну.
Головний біль у жінки
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Рекомендації, які допоможуть покращити самопочуття

  • намагайтеся уникати стресових та конфліктних ситуацій;
  • більше гуляйте на свіжому повітрі;
  • зведіть до мінімуму інтенсивні фізичні навантаження;
  • дотримуйтеся правильного режиму сну, та не лягайте пізніше 23:00;
  • робіть зарядку зранку;
  • уникайте вживання алкоголю та жирної їжі;
  • введіть до раціону більше корисних продуктів;
  • пийте більше чистої води;
  • приділяйте достатньо часу своєму самопочуттю;
  • отримуйте позитивні емоції. 

Нагадаємо, цього року відбудеться унікальне небесне явище — Сонце почорніє на 4 хвилини, що зможуть побачити більшість мешканців Землі. Йдеться про повне сонячне затемнення, яке буде справді особливим.

Також ми писали, що у лютому 2024 року любителі астрономічних явищ зможуть стати свідками кількох цікавих та захопливих небесних подій. Зокрема, можна буде спостерігати метеорний потік, зодіакальне світло та грозовий повний місяць.

Сонце
самопочуття
магнітні бурі
головний біль
погане самопочуття

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