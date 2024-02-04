Магнітні бурі сьогодні, 5 лютого

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Сильна магнітна буря очікується у понеділок, 5 лютого. Метеозалежним радять підготуватися, адже вона може відобразитися на стані здоров'я.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди.

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Магнітні бурі 5 лютого

За даними метеорологів, у лютому відбудеться чотири магнітних бурі на Сонці. Їх вплив відобразиться на самопочутті метеозалежних.

У понеділок відбуватиметься коливання магнітного поля Землі. Воно виникає через сплески плазми на Сонці.

Meteoagent також повідомляє про сильну магнітну бурю 5 лютого.

Магнітні бурі 5 лютого. Фото: Meteoagent

Вплив магнітних бур

За словами лікарів, магнітні бурі можуть впливати на нервову систему. Деякі люди можуть відчувати симптоми, такі як:

головні болі;

запаморочення;

подразливість;

загальна втомленість;

розлад сну.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Рекомендації, які допоможуть покращити самопочуття

намагайтеся уникати стресових та конфліктних ситуацій;

більше гуляйте на свіжому повітрі;

зведіть до мінімуму інтенсивні фізичні навантаження;

дотримуйтеся правильного режиму сну, та не лягайте пізніше 23:00;

робіть зарядку зранку;

уникайте вживання алкоголю та жирної їжі;

введіть до раціону більше корисних продуктів;

пийте більше чистої води;

приділяйте достатньо часу своєму самопочуттю;

отримуйте позитивні емоції.

Нагадаємо, цього року відбудеться унікальне небесне явище — Сонце почорніє на 4 хвилини, що зможуть побачити більшість мешканців Землі. Йдеться про повне сонячне затемнення, яке буде справді особливим.

Також ми писали, що у лютому 2024 року любителі астрономічних явищ зможуть стати свідками кількох цікавих та захопливих небесних подій. Зокрема, можна буде спостерігати метеорний потік, зодіакальне світло та грозовий повний місяць.