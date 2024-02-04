Магнитные бури сегодня, 5 февраля

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Сильная магнитная буря ожидается в понедельник, 5 февраля. Метеозависимым советуют подготовиться, ведь она может отразиться на состоянии здоровья.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды.

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Магнитные бури 5 февраля

По данным метеорологов, в феврале произойдет четыре магнитных бури на Солнце. Их влияние отразится на самочувствии метеозависимости.

В понедельник будет происходить колебание магнитного поля Земли. Оно возникает из-за всплесков плазмы на Солнце.

Meteoagent также сообщает о сильной магнитной буре 5 февраля.

Магнитные бури 5 февраля. Фото: Meteoagent

Воздействие магнитных бурь

По словам врачей, магнитные бури могут влиять на нервную систему. Некоторые люди могут испытывать симптомы, такие как:

головные боли;

головокружение;

раздражительность;

общая усталость;

расстройство сна.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Рекомендации, которые помогут улучшить самочувствие

старайтесь избегать стрессовых и конфликтных ситуаций;

больше гуляйте на свежем воздухе;

сведите к минимуму интенсивные физические нагрузки;

соблюдайте правильный режим сна и не ложитесь позже 23:00;

делайте зарядку по утрам;

избегайте употребления алкоголя и жирной пищи;

введите в рацион больше полезных продуктов;

пейте больше чистой воды;

уделяйте достаточно времени своему самочувствию;

получайте положительные эмоции.

Напомним, в этом году состоится уникальное небесное явление — Солнце почернеет на 4 минуты, что смогут увидеть большинство жителей Земли. Речь идет о полном солнечном затмении, которое будет действительно особенным.

Также мы писали, что в феврале 2024 любители астрономических явлений смогут стать свидетелями нескольких интересных и увлекательных небесных событий. В частности, можно будет наблюдать метеорный поток, зодиакальный свет и грозовое полнолуние.