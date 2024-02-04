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Магнитные бури 5 февраля — метеозависимым советуют подготовиться

4 февраля 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня, 5 февраля
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сильная магнитная буря ожидается в понедельник, 5 февраля. Метеозависимым советуют подготовиться, ведь она может отразиться на состоянии здоровья.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды.

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Магнитные бури 5 февраля

По данным метеорологов, в феврале произойдет четыре магнитных бури на Солнце. Их влияние отразится на самочувствии метеозависимости.

В понедельник будет происходить колебание магнитного поля Земли. Оно возникает из-за всплесков плазмы на Солнце.

Meteoagent также сообщает о сильной магнитной буре 5 февраля.

Магнитные бури 5 февраля
Магнитные бури 5 февраля. Фото: Meteoagent

Воздействие магнитных бурь

По словам врачей, магнитные бури могут влиять на нервную систему. Некоторые люди могут испытывать симптомы, такие как:

  • головные боли;
  • головокружение;
  • раздражительность;
  • общая усталость;
  • расстройство сна.
Головная боль у женщины
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Рекомендации, которые помогут улучшить самочувствие

  • старайтесь избегать стрессовых и конфликтных ситуаций;
  • больше гуляйте на свежем воздухе;
  • сведите к минимуму интенсивные физические нагрузки;
  • соблюдайте правильный режим сна и не ложитесь позже 23:00;
  • делайте зарядку по утрам;
  • избегайте употребления алкоголя и жирной пищи;
  • введите в рацион больше полезных продуктов;
  • пейте больше чистой воды;
  • уделяйте достаточно времени своему самочувствию;
  • получайте положительные эмоции.

Напомним, в этом году состоится уникальное небесное явление — Солнце почернеет на 4 минуты, что смогут увидеть большинство жителей Земли. Речь идет о полном солнечном затмении, которое будет действительно особенным.

Также мы писали, что в феврале 2024 любители астрономических явлений смогут стать свидетелями нескольких интересных и увлекательных небесных событий. В частности, можно будет наблюдать метеорный поток, зодиакальный свет и грозовое полнолуние.

Солнце
самочувствие
магнитные бури
головная боль
плохое самочувствие

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