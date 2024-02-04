Магнитные бури сегодня, 5 февраля

Магнитные бури 5 февраля — метеозависимым советуют подготовиться
Сильная магнитная буря ожидается в понедельник, 5 февраля. Метеозависимым советуют подготовиться, ведь она может отразиться на состоянии здоровья.
Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды.
Магнитные бури 5 февраля
По данным метеорологов, в феврале произойдет четыре магнитных бури на Солнце. Их влияние отразится на самочувствии метеозависимости.
В понедельник будет происходить колебание магнитного поля Земли. Оно возникает из-за всплесков плазмы на Солнце.
Meteoagent также сообщает о сильной магнитной буре 5 февраля.
Воздействие магнитных бурь
По словам врачей, магнитные бури могут влиять на нервную систему. Некоторые люди могут испытывать симптомы, такие как:
- головные боли;
- головокружение;
- раздражительность;
- общая усталость;
- расстройство сна.
Рекомендации, которые помогут улучшить самочувствие
- старайтесь избегать стрессовых и конфликтных ситуаций;
- больше гуляйте на свежем воздухе;
- сведите к минимуму интенсивные физические нагрузки;
- соблюдайте правильный режим сна и не ложитесь позже 23:00;
- делайте зарядку по утрам;
- избегайте употребления алкоголя и жирной пищи;
- введите в рацион больше полезных продуктов;
- пейте больше чистой воды;
- уделяйте достаточно времени своему самочувствию;
- получайте положительные эмоции.
Напомним, в этом году состоится уникальное небесное явление — Солнце почернеет на 4 минуты, что смогут увидеть большинство жителей Земли. Речь идет о полном солнечном затмении, которое будет действительно особенным.
Также мы писали, что в феврале 2024 любители астрономических явлений смогут стать свидетелями нескольких интересных и увлекательных небесных событий. В частности, можно будет наблюдать метеорный поток, зодиакальный свет и грозовое полнолуние.
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