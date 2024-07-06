Прогноз магнітних бур на 6 липня — якою буде сонячна активність

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Магнітних бур у суботу, 6 липня, не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 6 липня

За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів, найбільший з яких М,14. Вони практично не впливають на Землю.

У суботу геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність очікується низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 6 липня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 45.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Боротьба з негативним впливом магнітних бур на людей

Щоб полегшити можливі негативні наслідки магнітних бур на самопочуття, важливо дотримуватися деяких рекомендацій:

зберігайте спокій та позитивний настрій;

підтримуйте здоровий спосіб життя, включаючи регулярну фізичну активність та збалансовану дієту;

відведіть достатньо часу для відпочинку та сну;

практикуйте методи релаксації, такі як медитація або йога;

обмежте вплив стресових ситуацій та вибухових емоцій.

Нагадаємо, NASA та уряд США провели п’ять міжвідомчих настільних навчань Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise щодо протистояння космічним загрозам. Дослідники зробили висновок, що людство з ймовірністю 72% буде знищено гігантським метеоритом, навіть якщо про його прибуття буде відомо за 14 років до події.

А також нещодавно в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.