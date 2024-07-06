Прогноз магнитных бурь на 6 июля — какой будет солнечная активность

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитных бурь в субботу, 6 июля, не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 6 июля

За последние сутки на Солнце произошло восемь вспышек, наибольшая из которых М,14. Они практически не влияют на Землю.

В субботу геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 6 июля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 45.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Борьба с негативным влиянием магнитных бурь на людей

Чтобы облегчить возможные негативные последствия магнитных бурь на самочувствие, важно придерживаться некоторых рекомендаций:

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 45.

Напомним, NASA и правительство США провели пять межведомственных настольных учений Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise по противостоянию космическим угрозам. Исследователи заключили, что человечество с вероятностью 72% будет уничтожено гигантским метеоритом, даже если о его прибытии будет известно за 14 лет до события.

А также недавно в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.