Магнітні бурі сьогодні, 7 лютого

Дівчина переживає вплив магнітних бур. Фото ілюстративне: freepik

У середу, 7 лютого, магнітних бур не очікується. Станом на зараз земна магнітосфера перебуває в спокійному стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 7 лютого

Протягом останньої доби була помірна сонячна активність. Під її час на Сонці сталося вісім спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М2. Через це такі спалахи не завдають серйозної шкоди людському організму.

Сонячна активність на 7 лютого

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;

Кількість сонячних плям — 42.

Вплив магнітних бур на організм та як від нього вберегтись

Дівчина переживає негативний вплив магнітних бур. Джерело: freepik

Вплив магнітних бур має негативний вплив на організм людини. Профілактика організму від їхніх наслідків допомагає зменшити ймовірні фактори ризику таких небезпечних хвороб, як інфаркт та інсульт, у дні перед такими космічними явищами. Переважно магнітні бурі небезпечні появою безсоння, мігрені, тахікардії, дратівливості та підвищеною чуттєвістю до подразників нервової системи.

Аби врятуватись від негативного впливу магнітних бур, рекомендується заздалегідь не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь. Натомість вживайте більшу кількість води, провітрюйте приміщення та більше перебувайте на свіжому повітрі. Також, аби зберегти здоровим сон, рекомендується приймати контрастний душ.

Нагадаємо, що раніше The New York Times опублікувала статтю, в якій ізраїльська група науковців виступила зі сміливою ініціативою щодо боротьби з глобальним потеплінням, запустивши у космос гігантську парасольку, яка частково закриє Землю від Сонця.

Додамо, нещодавно на Сонці стався потужний спалах, після якого вчені помітили над вогненною поверхнею нашого головного світила дивні плазмові петлі. Знімок зробив астрофотограф Едуардо Шабергер.