Магнитные бури сегодня, 7 февраля

Девушка переживает влияние магнитных бурь. Фото иллюстративный: freepik

В среду, 7 февраля, магнитные бури не ожидаются. На сегодня земная магнитосфера находится в спокойном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 7 февраля

В течение последних суток была умеренная солнечная активность. В ее время на Солнце произошло восемь вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М2. Поэтому такие вспышки не наносят серьезного вреда человеческому организму.

Солнечная активность на 7 февраля

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;

Количество солнечных пятен — 42.

Воздействие магнитных бурь на организм и как от него уберечься

Девушка испытывает негативное влияние магнитных бурь. Источник: freepik

Воздействие магнитных бурь негативно сказывается на организме человека. Профилактика организма от их последствий помогает снизить возможные факторы риска таких опасных болезней, как инфаркт и инсульт в дни перед такими космическими явлениями. Преимущественно магнитные бури опасны появлением бессонницы, мигрени, тахикардии, раздражительности и повышенной чувствительностью к раздражителям нервной системы.

Чтобы спастись от негативного влияния магнитных бурь, рекомендуется заранее не употреблять кофе, энергетические напитки и алкоголь. Вместо этого употребляйте больше воды, проветривайте помещение и больше находитесь на свежем воздухе. Также, чтобы сохранить здоровый сон, рекомендуется принимать контрастный душ.

Напомним, что ранее The New York Times опубликовала статью, в которой израильская группа ученых выступила со смелой инициативой по борьбе с глобальным потеплением, запустив в космос гигантский зонтик, который частично закроет Землю от Солнца.

Добавим, недавно на Солнце произошла мощная вспышка, после которой ученые заметили над огненной поверхностью нашего главного светила странные плазменные петли. Снимок сделал астрофотограф Эдуардо Шабергер.