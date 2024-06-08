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Магнітні бурі 8 червня — чи варто непокоїтися метеозалежним

8 червня 2024 04:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 8 червня — що загрожує метеозалежним
Мігрень у чоловіка через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Магнітні бурі 8 червня не загрожуватимуть людям. Земна магнітосфера лишатиметься стабільною, але протягом останніх 24 годин сонячна активність була високою.

Про це інформує Meteoprog

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Магнітні бурі 8 червня

За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С і один спалах класу М6. Такий спалах може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіоактивний шторм.

Очікується, що в суботу геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з малою ймовірністю спалахів М-класу та невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.

Сонячна активність на 8 червня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • Кількість сонячних плям — 64.
магнітні бурі 8 червня
Вплив магнітної бурі на дівчину. Джерело: freepik

 Як захиститися від магнітних бур

Існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людини. Ось декілька рекомендацій:

  • не зловживати кофеїном та алкоголем;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися режиму дня;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Землі наближається гігантський астероїд 2024 CR9 розміром з три футбольних поля. Він пройде на відносно близькій, але безпечній відстані від нашої планети.

Водночас раніше компанія SpaceX Ілона Маска запустила у четвертий випробувальний політ космічний корабель Starship — найважчий космоліт в історії космонавтики.

космос
Сонце
магнітні бурі
головний біль
здоров'я

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