Магнітні бурі сьогодні, 8 червня — що загрожує метеозалежним

Магнітні бурі 8 червня — чи варто непокоїтися метеозалежним
Магнітні бурі 8 червня не загрожуватимуть людям. Земна магнітосфера лишатиметься стабільною, але протягом останніх 24 годин сонячна активність була високою.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 8 червня
За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С і один спалах класу М6. Такий спалах може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіоактивний шторм.
Очікується, що в суботу геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з малою ймовірністю спалахів М-класу та невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.
Сонячна активність на 8 червня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 64.
Як захиститися від магнітних бур
Існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людини. Ось декілька рекомендацій:
- не зловживати кофеїном та алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися режиму дня;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
- спати не менше 7-8 годин на добу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Землі наближається гігантський астероїд 2024 CR9 розміром з три футбольних поля. Він пройде на відносно близькій, але безпечній відстані від нашої планети.
Водночас раніше компанія SpaceX Ілона Маска запустила у четвертий випробувальний політ космічний корабель Starship — найважчий космоліт в історії космонавтики.
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