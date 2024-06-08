Магнитные бури сегодня, 8 июня — что грозит метеозависимым

Магнитные бури 8 июня — стоит ли беспокоиться метеозависимым
Магнитные бури 8 июня не будут угрожать людям. Земная магнитосфера будет оставаться стабильной, но за последние 24 часа солнечная активность была высокой.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 8 июня
За последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С и одна вспышка класса М6. Такая вспышка может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиоактивный шторм.
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с малой вероятностью вспышки М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса.
Солнечная активность на 8 июня.
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 64.
Как защититься от магнитных бурь
Есть способы, которые посодействуют понизить возможное действие магнитных бурь на здоровье человека. Вот несколько рекомендаций:
- не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать режим дня;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, ранее стало известно, что к Земле приближается гигантский астероид 2024 CR9 размером в три футбольных поля. Он пройдет на относительно близком, но безопасном расстоянии от нашей планеты.
В то же время, ранее компания SpaceX Илона Маска запустила в четвертый испытательный полет космический корабль Starship — самый тяжелый космолет в истории космонавтики.
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