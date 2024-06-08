Магнитные бури сегодня, 8 июня — что грозит метеозависимым

Мигрень у мужчины из-за магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik

Магнитные бури 8 июня не будут угрожать людям. Земная магнитосфера будет оставаться стабильной, но за последние 24 часа солнечная активность была высокой.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 8 июня

За последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С и одна вспышка класса М6. Такая вспышка может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиоактивный шторм.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с малой вероятностью вспышки М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса.

Солнечная активность на 8 июня.

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 64.

Воздействие магнитной бури на девушку. Источник: freepik

Как защититься от магнитных бурь

Есть способы, которые посодействуют понизить возможное действие магнитных бурь на здоровье человека. Вот несколько рекомендаций:

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, ранее стало известно, что к Земле приближается гигантский астероид 2024 CR9 размером в три футбольных поля. Он пройдет на относительно близком, но безопасном расстоянии от нашей планеты.

В то же время, ранее компания SpaceX Илона Маска запустила в четвертый испытательный полет космический корабль Starship — самый тяжелый космолет в истории космонавтики.