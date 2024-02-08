Магнітні бурі сьогодні, 8 лютого

Хлопець страждає на головний біль. Фото ілюстративне: freepik

Магнітних бур станом на четвер, 8 лютого, не передбачається. Магнітосфера земної кулі залишається у спокійному стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 8 лютого

Магнітні бурі цього дня не очікуються внаслідок того, що за останню добу сонячна активність залишалася помірною. Протягом цього часу на Сонці сталося 10 спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М4. Ці спалахи не несуть загрозливого впливу на людський організм.

Сонячна активність на 8 лютого

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 54.

Жінка страждає мігренню. Джерело: freepik

Вплив магнітних бур на організм та його профілактика

Профілактика негативного впливу магнітних бур полягає в тому, аби в дні, які передують таким сонячним спалахам, не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь. Їх прекрасно можуть замінити велика кількість води, а також рекомендуємо провітрювати приміщення та більше перебувати на свіжому повітрі. Також, аби зберегти сон здоровим, приймайте контрастний душ та раз на тиждень займайтеся спортом для здорового тонусу тіла.

Нехтування цими правилами може спричинити негативні наслідки від впливу магнітних бур, які викликають:

головний біль, запаморочення, напади мігрені;

коливання артеріального тиску, ішемічні хвороби серця;

проблеми зі шлунком — відсутність апетиту, нудота, порушення травлення;

слабкість, сонливість, занепад сил, апатія;

безсоння чи підвищена сонливість;

дратівливість, агресія, надмірна емоційність, підвищена тривожність;

загострення психічних та психологічних проблем;

загострення хронічних захворювань;

біль у м'язах, суглобах у місцях старих переломів.

Нагадаємо, раніше в NASA оголосили про дослідження у поточному році програми гібернації для створення нових терапевтичних засобів для людей, а також для вивчення космосу. Водночас японські науковці з Університету Тохоку опублікували науковий звіт, в якому встановили, що завдяки дослідженням навколоземного астероїда Рюгу, з'ясувалося, що життя на Землю потрапило з космосу.