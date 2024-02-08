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Безопасный период продлится недолго — грозят ли украинцам магнитные бури 8 февраля

8 февраля 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня, 8 февраля
Парень страдает головной болью. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитных бурь по сообщению на четверг, 8 февраля не ожидается. Магнитосфера земного шара остается в умеренном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 8 февраля

Магнитные бури в этот день не ожидаются в результате того, что за последние сутки солнечная активность оставалась умеренной. В течение этого времени на Солнце произошло 10 вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М4. Эти вспышки не несут угрожающего воздействия на организм человека.

Солнечная активность на 8 февраля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 54.
Магнитные бури 8 февраля - есть ли опасность для метеозависимых
Женщина страдает мигренью. Источник: freepik

Воздействие магнитных бурь на организм и его профилактика

Профилактика негативного влияния магнитных бурь состоит в том, чтобы в дни, предшествующие таким солнечным вспышкам, не употреблять в избыточном количестве кофе, энергетические напитки и алкоголь. Их прекрасно могут заменить большое количество воды, а также рекомендуем проветривать помещение и больше находиться на открытом воздухе. Чтобы сохранить сон здоровым, принимайте контрастный душ и раз в неделю занимайтесь спортом для здорового тонуса тела.

Пренебрежение этими правилами может повлечь негативные последствия от воздействия магнитных бурь, которые вызывают:

  • головная боль, головокружение, приступы мигрени;
  • колебания АД, ишемические болезни сердца;
  • проблемы с желудком — отсутствие аппетита, тошнота, нарушение пищеварения;
  • слабость, сонливость, упадок сил, апатия;
  • бессонница или повышенная сонливость;
  • раздражительность, агрессия, чрезмерная эмоциональность, повышенная тревожность;
  • обострение психических и психологических проблем;
  • обострение хронических заболеваний;
  • боли в мышцах, суставах в местах старых переломов.

Напомним, ранее в NASA объявили об исследовании в текущем году программы гибернации по созданию новых терапевтических средств для людей, а также для изучения космоса. В то же время японские ученые из Университета Тохоку опубликовали научный отчет, в котором установили, что благодаря исследованиям околоземного астероида Рюгу выяснилось, что жизнь на Землю попала из космоса.

погода
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Солнце
здоровье
магнитные бури
Земля

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