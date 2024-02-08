Магнитные бури сегодня, 8 февраля

Парень страдает головной болью. Фото иллюстративное: freepik

Магнитных бурь по сообщению на четверг, 8 февраля не ожидается. Магнитосфера земного шара остается в умеренном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 8 февраля

Магнитные бури в этот день не ожидаются в результате того, что за последние сутки солнечная активность оставалась умеренной. В течение этого времени на Солнце произошло 10 вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М4. Эти вспышки не несут угрожающего воздействия на организм человека.

Солнечная активность на 8 февраля

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 54.

Женщина страдает мигренью. Источник: freepik

Воздействие магнитных бурь на организм и его профилактика

Профилактика негативного влияния магнитных бурь состоит в том, чтобы в дни, предшествующие таким солнечным вспышкам, не употреблять в избыточном количестве кофе, энергетические напитки и алкоголь. Их прекрасно могут заменить большое количество воды, а также рекомендуем проветривать помещение и больше находиться на открытом воздухе. Чтобы сохранить сон здоровым, принимайте контрастный душ и раз в неделю занимайтесь спортом для здорового тонуса тела.

Пренебрежение этими правилами может повлечь негативные последствия от воздействия магнитных бурь, которые вызывают:

головная боль, головокружение, приступы мигрени;

колебания АД, ишемические болезни сердца;

проблемы с желудком — отсутствие аппетита, тошнота, нарушение пищеварения;

слабость, сонливость, упадок сил, апатия;

бессонница или повышенная сонливость;

раздражительность, агрессия, чрезмерная эмоциональность, повышенная тревожность;

обострение психических и психологических проблем;

обострение хронических заболеваний;

боли в мышцах, суставах в местах старых переломов.

Напомним, ранее в NASA объявили об исследовании в текущем году программы гибернации по созданию новых терапевтических средств для людей, а также для изучения космоса. В то же время японские ученые из Университета Тохоку опубликовали научный отчет, в котором установили, что благодаря исследованиям околоземного астероида Рюгу выяснилось, что жизнь на Землю попала из космоса.