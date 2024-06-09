Магнітні бурі 9 червня - який прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото: medialt.clinic

Магнітні бурі у неділю, 9 червня, не загрожуватимуть людям. Земна магнітосфера лишатиметься стабільною. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 9 червня

За останню добу на Сонці сталися три спалахів класу С і сім спалахів класу М, найбільшим з яких був М9,6. Такий спалах може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з малою ймовірністю спалахів М-класу та невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.

Сонячна активність на 9 червня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 65.

Вплив магнітної бурі на дівчину. Джерело: freepik

Як захистити себе від магнітних бур

Есперти радять, насамперед:

не зловживати кофеїном та алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

більше проводити часу на свіжому повітрі;

регулярно та правильно харчуватися;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Землі наближається гігантський астероїд 2024 CR9 розміром з три футбольних поля. Він пройде на відносно близькій, але безпечній відстані від нашої планети.

Водночас раніше компанія SpaceX Ілона Маска запустила у четвертий випробувальний політ космічний корабель Starship — найважчий космоліт в історії космонавтики.