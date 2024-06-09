Магнітні бурі 9 червня - який прогноз для метеозалежних

Магнітні бурі 9 червня — що варто знати метеозалежним
Магнітні бурі у неділю, 9 червня, не загрожуватимуть людям. Земна магнітосфера лишатиметься стабільною. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 9 червня
За останню добу на Сонці сталися три спалахів класу С і сім спалахів класу М, найбільшим з яких був М9,6. Такий спалах може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у неділю геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з малою ймовірністю спалахів М-класу та невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.
Сонячна активність на 9 червня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 65.
Як захистити себе від магнітних бур
Есперти радять, насамперед:
- не зловживати кофеїном та алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- більше проводити часу на свіжому повітрі;
- регулярно та правильно харчуватися;
- спати не менше 7-8 годин на добу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Землі наближається гігантський астероїд 2024 CR9 розміром з три футбольних поля. Він пройде на відносно близькій, але безпечній відстані від нашої планети.
Водночас раніше компанія SpaceX Ілона Маска запустила у четвертий випробувальний політ космічний корабель Starship — найважчий космоліт в історії космонавтики.
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