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Магнитные бури 9 июня — что следует знать метеозависимым

9 июня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури 9 июня – какой прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Фото: medialt.clinic
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури в воскресенье, 9 июня, не будут угрожать людям. Земная магнитосфера будет стабильной. В течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной.

Об этом информирует Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С и семь вспышек класса М, крупнейшей из которых был М9,6. Такая вспышка может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с малой вероятностью вспышки М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса.

Солнечная активность на 9 июня

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 65.
магнитные бури 12 мая
Воздействие магнитной бури на девушку. Источник: freepik

Как защитить себя от магнитных бурь

Эксперты советуют, прежде всего:

  • не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • больше проводить времени на свежем воздухе;
  • регулярно и правильно питаться;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, ранее стало известно, что к Земле приближается гигантский астероид 2024 CR9 размером в три футбольных поля. Он пройдет на относительно близком, но безопасном расстоянии от нашей планеты.

В то же время, ранее компания SpaceX Илона Маска запустила в четвертый испытательный полет космический корабль Starship — самый тяжелый космолит в истории космонавтики.

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