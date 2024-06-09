Магнитные бури 9 июня – какой прогноз для метеозависимых

Магнитные бури 9 июня — что следует знать метеозависимым
Магнитные бури в воскресенье, 9 июня, не будут угрожать людям. Земная магнитосфера будет стабильной. В течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 9 июня
За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С и семь вспышек класса М, крупнейшей из которых был М9,6. Такая вспышка может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с малой вероятностью вспышки М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса.
Солнечная активность на 9 июня
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 65.
Как защитить себя от магнитных бурь
Эксперты советуют, прежде всего:
- не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- больше проводить времени на свежем воздухе;
- регулярно и правильно питаться;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, ранее стало известно, что к Земле приближается гигантский астероид 2024 CR9 размером в три футбольных поля. Он пройдет на относительно близком, но безопасном расстоянии от нашей планеты.
В то же время, ранее компания SpaceX Илона Маска запустила в четвертый испытательный полет космический корабль Starship — самый тяжелый космолит в истории космонавтики.
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