Магнітні бурі в Україні сьогодні, 9 квітня — прогноз астросиноптиків

Чоловік страждає від мігрені через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik

Магнітні бурі 9 квітня зберігатимуть свою небезпеку для людського організму. Магнітосфера Землі перебуває в збудженому стані, оголошений рівень небезпеки — середній.

Про це інформує Meteoagent.

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За повідомленням астросиноптиків, сьогодні фіксується збуджений стан магнітосфери земної кулі — K-INDEX 4.

Джерело: Meteoagent

Астросиноптики зауважують, що сонячна активність непостійна, внаслідок чого її складно передбачити. Через це геомагнітні коливання та сонячна активність можуть змінюватися в будь-який момент.

Водночас нестабільна сонячна активність може відбутися і через сьогоднішнє повне сонячне затемнення, що може сприяти мігрені, дискомфорту для гіпер- та гіпотоніків, зменшувати працездатність та дефіцит вітаміну Д.

Напад мігрені у дівчини. Джерело: freepik

Як боротися з негативним впливом магнітних бур

Нехтування застереженнями від магнітних бур сприяє розвитку вище перерахованої шкоди людському організму. Тому для того, аби уникнути негативних наслідків від таких сонячних явищ, наполегливо рекомендуємо:

зберігати спокій та позитивний настрій;

підтримувати здоровий спосіб життя;

частіше гуляти на вулиці;

дотримуватись збалансованої дієти;

більше відпочивати та контролювати ваш сон;

практикувати медитацію або йогу;

уникати стресових ситуацій та розладів психіки.

Нагадаємо, сьогодні відбулося повне сонячне затемнення, яке могли спостерігати мешканці Північної Америки.

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