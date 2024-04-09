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Магнітні бурі 9 квітня — якою буде космічна загроза після сонячного затемнення

9 квітня 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 9 квітня — прогноз астросиноптиків
Чоловік страждає від мігрені через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі 9 квітня зберігатимуть свою небезпеку для людського організму. Магнітосфера Землі перебуває в збудженому стані, оголошений рівень небезпеки — середній. 

Про це інформує Meteoagent.

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Магнітні бурі 9 квітня

За повідомленням астросиноптиків, сьогодні фіксується збуджений стан магнітосфери земної кулі — K-INDEX 4.

Магнітні бурі 9 квітня — якою буде космічна загроза після сонячного затемнення
Джерело: Meteoagent

Астросиноптики зауважують, що сонячна активність непостійна, внаслідок чого її складно передбачити. Через це геомагнітні коливання та сонячна активність можуть змінюватися в будь-який момент. 

Водночас нестабільна сонячна активність може відбутися і через сьогоднішнє повне сонячне затемнення, що може сприяти мігрені, дискомфорту для гіпер- та гіпотоніків, зменшувати працездатність та дефіцит вітаміну Д.

Магнітні бурі 9 квітня — якою буде космічна загроза після сонячного затемнення
Напад мігрені у дівчини. Джерело: freepik

Як боротися з негативним впливом магнітних бур

Нехтування застереженнями від магнітних бур сприяє розвитку вище перерахованої шкоди людському організму. Тому для того, аби уникнути негативних наслідків від таких сонячних явищ, наполегливо рекомендуємо:

  • зберігати спокій та позитивний настрій;
  • підтримувати здоровий спосіб життя;
  • частіше гуляти на вулиці;
  • дотримуватись збалансованої дієти;
  • більше відпочивати та контролювати ваш сон;
  • практикувати медитацію або йогу;
  • уникати стресових ситуацій та розладів психіки.

Нагадаємо, сьогодні відбулося повне сонячне затемнення, яке могли спостерігати мешканці Північної Америки.

Також ми писали про те, чим унікальне таке цікаве сонячне явище, так коли чекати на наступну "корону Сонця". 

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