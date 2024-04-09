Магнитные бури в Украине сегодня, 9 апреля - прогноз астросиноптиков

Мужчина страдает от мигрени из-за магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik

Магнитные бури 9 апреля будут сохранять свою опасность для организма человека. Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, объявленный уровень опасности — средний.

Об этом информирует Meteoagent .

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По сообщению астросиноптиков, сегодня фиксируется возбужденное состояние магнитосферы земного шара — K-INDEX 4.

Источник: Meteoagent

Астросиноптики отмечают, что солнечная активность непостоянна, в результате чего ее сложно предсказать. Поэтому геомагнитные колебания и солнечная активность могут изменяться в любой момент.

В то же время, нестабильная солнечная активность может произойти и из-за сегодняшнего полного солнечного затмения, что может способствовать мигрени, дискомфорту для гипер- и гипотоников, уменьшать работоспособность и вызывать дефицит витамина Д.

Приступ мигрени у девушки. Источник: freepik

Как бороться с отрицательным влиянием магнитных бурь

Пренебрежение оговорками от магнитных бурь способствует развитию вышеперечисленного вреда человеческому организму. Поэтому для того чтобы избежать негативных последствий от таких солнечных явлений, настоятельно рекомендуем:

сохранять спокойствие и положительное настроение;

поддерживать здоровый образ жизни;

почаще гулять на улице;

соблюдать сбалансированную диету;

больше отдыхать и контролировать ваш сон;

практиковать медитацию или йогу;

избегать стрессовых ситуаций и расстройств психики.

Напомним, сегодня произошло полное солнечное затмение, которое могли наблюдать жители Северной Америки.

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