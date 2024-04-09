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Магнитные бури 9 апреля — какой будет космическая угроза после солнечного затмения

9 апреля 2024 04:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 9 апреля - прогноз астросиноптиков
Мужчина страдает от мигрени из-за магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури 9 апреля будут сохранять свою опасность для организма человека. Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, объявленный уровень опасности — средний.

Об этом информирует Meteoagent .

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Магнитные бури 9 апреля

По сообщению астросиноптиков, сегодня фиксируется возбужденное состояние магнитосферы земного шара — K-INDEX 4.

Магнитные бури 9 апреля – какой будет космическая угроза после солнечного затмения
Источник: Meteoagent

Астросиноптики отмечают, что солнечная активность непостоянна, в результате чего ее сложно предсказать. Поэтому геомагнитные колебания и солнечная активность могут изменяться в любой момент.

В то же время, нестабильная солнечная активность может произойти и из-за сегодняшнего полного солнечного затмения, что может способствовать мигрени, дискомфорту для гипер- и гипотоников, уменьшать работоспособность и вызывать дефицит витамина Д.

Магнитные бури 9 апреля – какой будет космическая угроза после солнечного затмения
Приступ мигрени у девушки. Источник: freepik

Как бороться с отрицательным влиянием магнитных бурь

Пренебрежение оговорками от магнитных бурь способствует развитию вышеперечисленного вреда человеческому организму. Поэтому для того чтобы избежать негативных последствий от таких солнечных явлений, настоятельно рекомендуем:

  • сохранять спокойствие и положительное настроение;
  • поддерживать здоровый образ жизни;
  • почаще гулять на улице;
  • соблюдать сбалансированную диету;
  • больше отдыхать и контролировать ваш сон;
  • практиковать медитацию или йогу;
  • избегать стрессовых ситуаций и расстройств психики.

Напомним, сегодня произошло полное солнечное затмение, которое могли наблюдать жители Северной Америки.

Также мы писали о том, чем уникально такое интересное солнечное явление, так когда ждать следующую "корону Солнца".

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