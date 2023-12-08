Що чекає на українців у п'ятницю, 8 грудня — магнітні бурі та як від них вберегтися

Жінка страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Сильні магнітні бурі в п'ятницю, 8 грудня, не очікуються. За добу на Сонці була помірна активність. Також вдалося зафіксувати 12 спалахів С-класу та один — М2,35, що може мати невеликий вплив.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 8 грудня

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,35 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм", — попереджають астросиноптики.

Прогнозується, що сьогодні, 8 грудня, магнітне поле Землі перебуватиме на спокійному рівні. Є ймовірність низької сонячної активності з можливими спалахами М та Х-класу.

Прогноз магнітних бур на 8-12 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність на 8 грудня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 44.

Як вберегтися від магнітних бур метеозалежним

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — йдеться в повідомленні фахівців.

Жінка нездужає через лютування магнітних бур. Фото: freepik.com

Таким чином, аби уникнути впливу магнітних бур та не відчувати їх наслідків на собі, слід вдатися до таких дій:

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися нормального режиму дня;

більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;

не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;

регулярно та правильно харчуватися;

більше гуляти та отримувати хороші емоції;

висипатися — спати не менше 7-8 годин.

Нагадаємо, що астросиноптики вже оприлюднили прогноз магнітних бур на грудень 2023 року. Так, відомо, чи буде Сонце прихильним до Землі в перший місяць зими.