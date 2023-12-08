Що чекає на українців у п'ятницю, 8 грудня — магнітні бурі та як від них вберегтися

Магнітні бурі сьогодні — яка небезпека для метеозалежних
Сильні магнітні бурі в п'ятницю, 8 грудня, не очікуються. За добу на Сонці була помірна активність. Також вдалося зафіксувати 12 спалахів С-класу та один — М2,35, що може мати невеликий вплив.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 8 грудня
"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,35 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм", — попереджають астросиноптики.
Прогнозується, що сьогодні, 8 грудня, магнітне поле Землі перебуватиме на спокійному рівні. Є ймовірність низької сонячної активності з можливими спалахами М та Х-класу.
Сонячна активність на 8 грудня:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- кількість сонячних плям — 44.
Як вберегтися від магнітних бур метеозалежним
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — йдеться в повідомленні фахівців.
Таким чином, аби уникнути впливу магнітних бур та не відчувати їх наслідків на собі, слід вдатися до таких дій:
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися нормального режиму дня;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;
- не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше гуляти та отримувати хороші емоції;
- висипатися — спати не менше 7-8 годин.
Нагадаємо, що астросиноптики вже оприлюднили прогноз магнітних бур на грудень 2023 року. Так, відомо, чи буде Сонце прихильним до Землі в перший місяць зими.
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