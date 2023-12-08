Что ждет украинцев в пятницу, 8 декабря — магнитные бури и как от них уберечься

Магнитные бури сегодня — какая опасность для метеозависимых
Сильные магнитные бури в пятницу, 8 декабря, не ожидаются. За сутки на Солнце была умеренная активность. Также удалось зафиксировать 12 вспышек С-класса и одну — М2,35, что может оказать небольшое влияние.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 8 декабря
"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,35 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм", — предупреждают астросиноптики.
Прогнозируется, что 8 декабря магнитное поле Земли будет находиться на спокойном уровне. Есть возможность низкой солнечной активности с возможными вспышками М и Х-класса.
Солнечная активность на 8 декабря:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- количество солнечных пятен — 44.
Как уберечься от магнитных бурь метеозависимым
"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в сообщении специалистов.
Таким образом, чтобы избежать влияния магнитных бурь и не ощущать их последствий на себе, следует прибегнуть к следующим действиям:
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать нормальный режим дня;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
- не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
- регулярно и правильно питаться;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- высыпаться — спать не менее 7-8 часов.
Напомним, что астросиноптики уже обнародовали прогноз магнитных бурь на декабрь 2023 года. Так, известно, будет ли Солнце благосклонным к Земле в первый месяц зимы.
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