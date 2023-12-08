Что ждет украинцев в пятницу, 8 декабря — магнитные бури и как от них уберечься

Женщина страдает головной болью. Фото: freepik.com

Сильные магнитные бури в пятницу, 8 декабря, не ожидаются. За сутки на Солнце была умеренная активность. Также удалось зафиксировать 12 вспышек С-класса и одну — М2,35, что может оказать небольшое влияние.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 8 декабря

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,35 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм", — предупреждают астросиноптики.

Прогнозируется, что 8 декабря магнитное поле Земли будет находиться на спокойном уровне. Есть возможность низкой солнечной активности с возможными вспышками М и Х-класса.

Прогноз магнитных бурь на 8-12 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 8 декабря:

вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — 44.

Как уберечься от магнитных бурь метеозависимым

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в сообщении специалистов.

Женщина нездорова из-за свирепствования магнитных бурь. Фото: freepik.com

Таким образом, чтобы избежать влияния магнитных бурь и не ощущать их последствий на себе, следует прибегнуть к следующим действиям:

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать нормальный режим дня;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;

не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;

регулярно и правильно питаться;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

высыпаться — спать не менее 7-8 часов.

Напомним, что астросиноптики уже обнародовали прогноз магнитных бурь на декабрь 2023 года. Так, известно, будет ли Солнце благосклонным к Земле в первый месяц зимы.