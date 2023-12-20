Магнітні бурі у грудні 20.12.2023 сьогодні — що чекає на українців

Магнітні бурі сьогодні — чи є небезпека для метеозалежних
Істотних магнітних бур в середу, 20 грудня, чекати не варто. За добу зафіксували низьку сонячну активність із шістьма спалахами С-класу, найбільший із яких — С7,38.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 20 грудня
"Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із невеликою ймовірністю спалахів М-класу", — повідомляють астросиноптики.
Сонячна активність на 20 грудня:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- кількість сонячних плям — 47.
Як підготуватися до впливу магнітних бур
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — попереджають експерти.
Щоб не відчувати на собі впливу магнітних бур та не страждати від низки наслідків, таких як сонливість і слабкість, головний біль чи запаморочення, підвищений або знижений тиск та інших, лікарі радять дотримуватися низки рекомендацій:
- регулярно та правильно харчуйтеся;
- не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;
- зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуйтеся нормального режиму дня;
- більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;
- більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль;
- висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин.
Нагадаємо, що через сильний спалах на Сонці, який помітили науковці, Земля потерпатиме від сильних магнітних бур. Це найпотужніший спалах за останні шість років.
Читайте Новини.LIVE!