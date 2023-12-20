Магнітні бурі у грудні 20.12.2023 сьогодні — що чекає на українців

Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Істотних магнітних бур в середу, 20 грудня, чекати не варто. За добу зафіксували низьку сонячну активність із шістьма спалахами С-класу, найбільший із яких — С7,38.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 20 грудня

"Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із невеликою ймовірністю спалахів М-класу", — повідомляють астросиноптики.

Сонячна активність на 20 грудня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 47.

Прогноз магнітних бур на 20-24 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Як підготуватися до впливу магнітних бур

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — попереджають експерти.

Щоб не відчувати на собі впливу магнітних бур та не страждати від низки наслідків, таких як сонливість і слабкість, головний біль чи запаморочення, підвищений або знижений тиск та інших, лікарі радять дотримуватися низки рекомендацій:

регулярно та правильно харчуйтеся;

не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;

зменште фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуйтеся нормального режиму дня;

більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;

більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль;

висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин.

Дівчина страждає від головного болю через активність магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що через сильний спалах на Сонці, який помітили науковці, Земля потерпатиме від сильних магнітних бур. Це найпотужніший спалах за останні шість років.