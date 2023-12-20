Магнитные бури в декабре 20.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Существенных магнитных бурь в среду, 20 декабря, ждать не стоит. За сутки зафиксировали низкую солнечную активность с шестью вспышками С-класса, наибольшая из которых — С7,38.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 20 декабря

"Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой, с небольшой вероятностью вспышек М-класса", — сообщают астросиноптики.

Солнечная активность на 20 декабря:

вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 47.

Прогноз магнитных бурь на 20-24 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Как подготовиться к воздействию магнитных бурь

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — предупреждают эксперты.

Чтобы не ощущать на себе влияния магнитных бурь и не страдать от ряда последствий, таких как сонливость и слабость, головные боли или головокружение, повышенное или пониженное давление и других, врачи советуют придерживаться ряда рекомендаций:

регулярно и правильно питайтесь;

не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;

уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдайте нормальный режим дня;

больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;

больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий;

высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов.

Девушка страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что из-за сильной вспышки на Солнце, которую заметили ученые, Земля будет страдать от сильных магнитных бурь. Это самая мощная вспышка за последние шесть лет.