Магнитные бури в декабре 20.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Магнитные бури сегодня — есть ли опасность для метеозависимых
Существенных магнитных бурь в среду, 20 декабря, ждать не стоит. За сутки зафиксировали низкую солнечную активность с шестью вспышками С-класса, наибольшая из которых — С7,38.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 20 декабря
"Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой, с небольшой вероятностью вспышек М-класса", — сообщают астросиноптики.
Солнечная активность на 20 декабря:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 47.
Как подготовиться к воздействию магнитных бурь
"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — предупреждают эксперты.
Чтобы не ощущать на себе влияния магнитных бурь и не страдать от ряда последствий, таких как сонливость и слабость, головные боли или головокружение, повышенное или пониженное давление и других, врачи советуют придерживаться ряда рекомендаций:
- регулярно и правильно питайтесь;
- не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте нормальный режим дня;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий;
- высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов.
Напомним, что из-за сильной вспышки на Солнце, которую заметили ученые, Земля будет страдать от сильных магнитных бурь. Это самая мощная вспышка за последние шесть лет.
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