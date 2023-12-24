Магнітні бурі у грудні 24.12.2023 сьогодні — що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Значні магнітні бурі в неділю, 24 грудня, українцям не докучатимуть. За добу на Сонці зафіксували помірну активність, а також дев'ять спалахів С-класу, найбільший із яких — С3,15, що не матиме впливу на нашу планету.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 24 грудня

"Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів М-класу", — повідомляють астросиноптики.

Прогноз магнітних бур на 24-28 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність на 24 грудня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 59.

Як метеозалежним розпізнати та мінімізувати вплив магнітних бур

За словами фахівців, магнітні бурі можуть завдати шкоди здоров'ю метеозалежним. Тому прогнози значної сонячної активності допомагають завчасно до неї підготуватися.

Так, під час вирування магнітних бур можуть прослідковуватися такі симптоми:

головний біль, мігрень або погіршення симптомів, пов'язаних з неврологічними захворюваннями;

запаморочення, розлади сну, зміни настрою, порушення пам'яті та концентрації;

збудження, тривога, роздратування.

Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Тому, аби зменшити вплив магнітних бур на своє здоров'я, варто дотримуватися таких дій:

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;

дотримуватися нормального режиму дня;

не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;

більше гуляти та отримувати хороші емоції;

регулярно та правильно харчуватися;

висипатися — спати не менше 7-8 годин.

Нагадаємо, що через сильний спалах на Сонці, який помітили науковці, Земля потерпатиме від сильних магнітних бур. Це найпотужніший спалах за останні шість років.