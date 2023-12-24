Магнитные бури в декабре 24.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Магнитные бури сегодня — будут ли страдать метеозависимые
Значительные магнитные бури в воскресенье, 24 декабря, украинцов донимать не будут. За сутки на Солнце зафиксировали умеренную активность, а также девять вспышек С-класса, наибольшая из которых — С3,15, что не повлияет на нашу планету.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 24 декабря
"Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса", — сообщают астросиноптики.
Солнечная активность на 24 декабря:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 59.
Как метеозависимым распознать и минимизировать влияние магнитных бурь
По словам специалистов, магнитные бури могут нанести вред здоровью метеозависимым. Поэтому прогнозы значительной солнечной активности помогают заблаговременно к ней подготовиться.
Так, во время свирепствования магнитных бурь могут прослеживаться следующие симптомы:
- головные боли, мигрень или ухудшение симптомов, связанных с неврологическими заболеваниями;
- головокружение, расстройства сна, смены настроения, нарушение памяти и концентрации;
- возбуждение, тревога, раздражение.
Поэтому, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на свое здоровье, следует соблюдать следующие действия:
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
- соблюдать нормальный режим дня;
- не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- высыпаться — спать не менее 7-8 часов.
Напомним, что из-за сильной вспышки на Солнце, которую заметили ученые, Земля будет страдать от сильных магнитных бурь. Это самая мощная вспышка за последние шесть лет.
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