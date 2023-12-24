Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Магнитные бури сегодня — будут ли страдать метеозависимые arrow

Магнитные бури сегодня — будут ли страдать метеозависимые

24 декабря 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в декабре 24.12.2023 сегодня — что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Значительные магнитные бури в воскресенье, 24 декабря, украинцов донимать не будут. За сутки на Солнце зафиксировали умеренную активность, а также девять вспышек С-класса, наибольшая из которых — С3,15, что не повлияет на нашу планету.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 24 декабря

"Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса", — сообщают астросиноптики.

Прогноз магнитных бурь на 24-28 декабря 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 24-28 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 24 декабря:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 59.

Как метеозависимым распознать и минимизировать влияние магнитных бурь

По словам специалистов, магнитные бури могут нанести вред здоровью метеозависимым. Поэтому прогнозы значительной солнечной активности помогают заблаговременно к ней подготовиться.

Так, во время свирепствования магнитных бурь могут прослеживаться следующие симптомы:

  • головные боли, мигрень или ухудшение симптомов, связанных с неврологическими заболеваниями;
  • головокружение, расстройства сна, смены настроения, нарушение памяти и концентрации;
  • возбуждение, тревога, раздражение.
Девушка страдает от головной боли
Девушка страдает от головных болей. Фото: freepik.com

Поэтому, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на свое здоровье, следует соблюдать следующие действия:

  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • соблюдать нормальный режим дня;
  • не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питаться;
  • высыпаться — спать не менее 7-8 часов.

Напомним, что из-за сильной вспышки на Солнце, которую заметили ученые, Земля будет страдать от сильных магнитных бурь. Это самая мощная вспышка за последние шесть лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме