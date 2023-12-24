Магнитные бури в декабре 24.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Значительные магнитные бури в воскресенье, 24 декабря, украинцов донимать не будут. За сутки на Солнце зафиксировали умеренную активность, а также девять вспышек С-класса, наибольшая из которых — С3,15, что не повлияет на нашу планету.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 24 декабря

"Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса", — сообщают астросиноптики.

Прогноз магнитных бурь на 24-28 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 24 декабря:

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 59.

Как метеозависимым распознать и минимизировать влияние магнитных бурь

По словам специалистов, магнитные бури могут нанести вред здоровью метеозависимым. Поэтому прогнозы значительной солнечной активности помогают заблаговременно к ней подготовиться.

Так, во время свирепствования магнитных бурь могут прослеживаться следующие симптомы:

головные боли, мигрень или ухудшение симптомов, связанных с неврологическими заболеваниями;

головокружение, расстройства сна, смены настроения, нарушение памяти и концентрации;

возбуждение, тревога, раздражение.

Девушка страдает от головных болей. Фото: freepik.com

Поэтому, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на свое здоровье, следует соблюдать следующие действия:

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;

соблюдать нормальный режим дня;

не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

регулярно и правильно питаться;

высыпаться — спать не менее 7-8 часов.

Напомним, что из-за сильной вспышки на Солнце, которую заметили ученые, Земля будет страдать от сильных магнитных бурь. Это самая мощная вспышка за последние шесть лет.