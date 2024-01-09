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Магнітні бурі сьогодні — чи варто хвилюватися метеозалежним

9 січня 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні — 09.01.2024
Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 9 січня, в Україні існує помірна ймовірність магнітних бур. Відомо, що магнітосфера Землі перебуває переважно в спокійному стані. 

Про це йдеться на сайті Meteoprog.

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Так, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. Найбільшою сонячною подією періоду стала подія С6.

Очікується, що сьогодні, 9 січня, геомагнітне поле буде спокійного рівня.

"Сонячна активність очікується низькою з імовірністю спалахів Х-класу", — йдеться у повідомленні.

Сонячна активність на 9 січня

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
  • Кількість сонячних плям — 69.

Як уникнути негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я, а попередження допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людини

Аби уникнути наслідків для здоров'я від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:

  • краще лягати спати не пізніше 22:00 і прокидатися о 6:00-7:00 ранку;
  • регулярно та збалансовано харчуйтеся — обід має бути між 12:00 та 14:00;
  • краще утриматися від надмірного вживання кави — не більше двох порцій на день;
  • варто почати свій день з 10-хвилинної зарядки та займатися спортом хоча б 1-2 рази на тиждень;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся здорового режиму дня;
  • приділіть більше часу відпочинку та відмовтеся від виснажливих справ.

Нагадаємо, що 8 січня магнітосфера Землі перебувала у спокійному стані. Також відомо, що протягом доби сонячна активність зберігалася на низькому рівні.

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